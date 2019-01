Consecomercio: Consumo alimenticio del venezolano bajó 50% entre 2017 y 2018

“Qué importa el sueldo. Qué importan los aumentos si no hay poder adquisitivo”, dijo María Carolina Uzcátegui. La presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) señaló que el consumo alimenticio del venezolano bajó un 50% entre 2017 y 2018.

Todo lo demás es secundario. Todo lo demás es prescindible en un país donde la preocupación del 95% de sus habitantes se limita a conseguir comida. Así explicó Uzcátegui este 16 de enero las prioridades del venezolano en medio de un proceso hiperinflacionario.

Continuó e hizo la comparación con los países desarrollados. Según la líder gremial, “lo mínimo en cualquier nación alcanza para la canasta básica. Esta incluye la suficiente cantidad de dinero para que la persona pueda costearse su alimento, salud, educación, ropa y calzado“.

Pero subrayó que en esos países, en realidad, no existe el sueldo mínimo. El profesional se cotiza en el mercado, igual que cualquier producto. Hay demanda por empleos y por trabajadores, “eso es lo que ocurre. En todo aplica ley de oferta y demanda. Un profesional bien preparado tendrá más oferta de empleo y mejor remuneración”.

La dirigente gremial calcula que para mediados de febrero el ajuste salarial se va a disolver en la inflación. Aseguró que cada empresa evalúa sus realidades y cuánto pueden pagar a sus trabajadores. “La mayoría hace su mejor esfuerzo. Si pagaban más del sueldo mínimo del momento, tendrán que volverlo a hacer porque todos los precios se disparan”.

Estos aumentos, de salarios y precios, por lo general afectan más a los empleados que a los patronos, pues el principal problema de los empleadores es la diáspora, indicó.

“La producción bajó. Se fue mucho personal calificado desde que empezamos a sentir esta crisis. Hemos tratado de mejorar las condiciones de los pocos que quedan. Y si algo se ha aprendido, es que tanto patrono como empleados son igual de importantes en las empresas”.

La presidenta de Consecomercio no se muestra optimista mientras no haya cambio de política en el país. “Si no se soluciona lo político, no habrá mejoría en la economía“, aclaró.

“Bolivia tuvo una inflación de 1 por ciento. No mezclan economía con política, más bien impulsan esta última. En ese país se respeta el sector productivo, al menos”.

Luego hizo referencia a los números que publicó la firma Torino Economics, quienes proyectan que Venezuela cerrará 2019 con una inflación de 23 millones por ciento.

“Mientras no se reactive la industria nacional; mientras no haya plan de recuperación del aparato productivo y la industria petrolera, sector primario y ganadero, el comercio no crecerá”, aseveró, y añadió que a esta crisis del sector productivo se le suma el hecho de que “hay muy pocas importaciones” en Venezuela.

“Confianza”, afirmó Uzcátegui. Esto es lo primordial para que la economía se recupere, de acuerdo con la dirigente gremial. “Que vengan inversionistas extranjeros. Que los de acá sientan confianza en que el país está bien orientado. Necesitaremos ayuda de organismos multilaterales, pero primero tienen que confiar”, concluyó.

Foto: El Acarigueño

