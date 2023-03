Venezolanos contaron cómo vivieron el apagón en Argentina que afectó a seis millones de hogares en ese país, que atraviesa una ola de calor en pleno verano y con temperaturas de 37 grados Celsius o más.

Roberto Rivas es de Maracaibo, estado Zulia. En marzo de 2019 vivió el apagón que dejó sin electricidad a toda Venezuela y en la zona donde residía fue de una semana.

En verano las altas temperaturas en Argentina provocan cortes eléctricos de 20 o 30 minutos, pero por primera vez Rivas recordó los apagones masivos, una de las razones que lo hicieron emigrar al Cono Sur.

«Duró tres horas y media. Había algunos sitios con energía y otros que no tenían. Me sentí raro, extraño por el tema que no lo había vivido de esa magnitud como en Venezuela», dijo vía Whatsapp a Efecto Cocuyo.

Cuando ocurrió el corte no se encontraba en su casa. Reside en la localidad de Bernal, en el sur de Buenos Aires. Contó que salió con su hija tras el corte. Fue a un restaurante por un café y pudo enterarse en el lugar del motivo de la falla.

«Algunos negocios tenían plantas, pero sí me recordó Venezuela, sobre todo las colas de estaciones de servicio donde la gente trataba de llenar los bidones de gasolina de cinco litros para abastecer sus plantas eléctricas para tener energía. Las estaciones de servicio estaban colapsadas para ese tipo de cargas».

La Secretaría de Energía de Argentina informó que un incendio de maleza sobre tres líneas de transmisión fue el causante de la interrupción del servicio, por lo que fue necesario poner en parada segura a un estación nuclear.

Progresivamente las autoridades restablecían el servicio, pero no a todas las zonas había llegado, un apagón en Argentina que es el primero en los últimos cuatro años.

Aún hay zonas aún sin electricidad

Para Kiowa Leañez, una migrante venezolana que salió de Maracay, estado Aragua, la situación es más complicada. También vive en Bernal y cerca de donde una estación eléctrica provocó la falla masiva.

«Recordé los días en Venezuela porque es muy raro durar tanto tiempo sin electricidad. Aún seguimos sin luz, había regresado, pero explotó un transformador en la esquina de la casa donde vivimos y ahora no sabemos cuanto tiempo estaremos sin luz», contó vía Whatsapp. Ella tiene dos años en el país suramericano y también le tocó el megaapagón de marzo de 2019 en el país.

Estaba en su vivienda con sus dos hijos cuando quedaron sin energía.

«Hacen temperaturas muy elevadas y cortes de agua. Así es más complicado teniendo niños porque quieren hidratarse, bañarse, ver TV y están limitados por no tener electricidad y agua con abundancia», relató.

Sin subterráneo ni tren

Para Nataly Mujica fue más leve porque ella no quedó sin electricidad, aunque sí tiene familiares en Argentina que revivieron los cortes de Maracaibo. «Mi familia vive en Lanús. Ellos estaban atacados con el apagón porque además son maracuchos y sufrieron demasiado con los cortes de luz allá en Maracaibo».

Aunque no fue afectada directamente, vio la ciudad colapsar. El subterráneo y el tren dejaron de prestar servicio en Buenos Aires, lo que dificultó la movilización de personas.

«La verdad fue como recordar nuestro primer gran apagón allá en Venezuela, lleno de incertidumbre y pánico. Los trenes y el subterráneo no funcionaban y esta es una ciudad (Buenos Aires) que se mueve en tren por lo general. Fue breve, pero como los venezolanos que estamos afuera siempre vivimos con ese pánico de volver a lo que ya vimos, fue fuerte», explicó a Efecto Cocuyo.

“Las causas de las fallas originales en el sistema interconectado las investigará la Secretaría de Energía. Se está trabajando con celeridad para la solución de este tema. Se investigan las causas de por qué se desenganchó Atucha I”, explicó la Secretaría de Energía del país, según recogió el diario La Nación sobre el apagón en Argentina.