La red Venezolanas Globales rechazó, a través de un comunicado, el trato que dan a la migración venezolana que sale del país por la crisis humanitaria que se vive desde hace más de cinco años.

En un documento que dieron a conocer este lunes 7 de noviembre lamentaron la imposición de visados para la población venezolana en 23 países de América Latina y el Caribe, la militarización de las fronteras ante el flujo migratorio de connacionales que buscan vivir en naciones o vecinas o Estados Unidos, como hizo una gran mayoría el último año.

Destacaron que las políticas migratorias restrictivas solo provocan «mayor movilidad migratoria por zonas peligrosas y controladas por el crimen organizado, lo cual transgrede derechos humanos tales como la vida, integridad y seguridad».

Migrar es un derecho humano

Venezolanas Globales dijeron que la migración es un derecho humano y la solicitud de refugio o asilo lo protegen convenciones internacionales, que se violan al expulsar a personas migrantes venezolanas bajo el argumento de no poseer los documentos que se exigen.

«La ilegalidad se construye como un estatus o categoría que es usada deliberadamente para etiquetar a las personas migrantes indocumentados y así justificar que son personas que no son acreedoras de derechos. No importa la manera en la que las personas se mueven a través de las fronteras. Migrar no constituye un delito», manifestaron en su comunicado.

Llamaron a la protección especial de las personas más vulnerables como adultas mayores, mujeres, niñas, niños y adolescentes.

«La migración es un proceso humano que ha existido siempre y no debe verse como un problema a solucionar. El cambio climático, la demografía, las desigualdades, los conflictos políticos y sociales nos indican que la migración seguirá existiendo», señalaron.

Lea el comunicado completo aquí