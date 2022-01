Venezolana de 7 años de edad fallece al tratar de cruzar el Río Bravo

Una niña de alrededor de 7 años de edad murió ahogada durante la mañana de este martes en las aguas del Río Bravo, en Ciudad Acuña, Coahuila, al tratar de pasar desde México hasta tierras de Estados Unidos.

La menor, que por el momento no está identificada, al momento de ser sustraída de las aguas por oficiales del grupo Beta, vestía pantalón de jeans y un suéter en color rojo, y trascendió que podría ser venezolana, según informó el portal del mexicano Diario de Coahuila.

Funcionarios de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de México recibieron la llamada del ahogamiento de esta menor, a la altura del centro comunitario de la colonia Granjas del Valle. Hasta este sitio acudieron los agentes para iniciar las primeras indagaciones, agrega el portal SuperChannel.

Hasta el momento, solo se sabe que un grupo de migrantes, entre ellos varios centroamericanos, intentaron cruzar el río, y cuando casi lo lograban, la menor se le zafó de la mano a la persona que la llevaba, para ser arrastrada por la corriente.

Trascendió que los padres se encuentran en la Unión Americana al lograr cruzar el río, y de momento, no se podido hacer contacto con ellos.

En el presente año han muerto ya cuatro migrantes en su intento de cruce hacia Estados Unidos en esta frontera común de Coahuila y Texas. En todo el 2021, fueron 166 los migrantes fallecidos, agrega la prensa mexicana.

Las autoridades solicitaron la presencia del personal del Servicio Médico Forense (Semefo), para hacer el levantamiento del cuerpo y trasladarlo para realizar la necropsia de ley correspondiente y determinar las verdaderas causas de su fallecimiento.

De acuerdo a los agentes, testigos argumentaron que una familia venezolana ingresó al río con la intención de llegar al otro lado; sin embargo, se realizarán las investigaciones en el área para esclarecer el hecho.

#BREAKING A 7 year old Venezuelan girl drowned in the Rio Grande as she was attempting to cross into Del Rio with her mother—Val Verde Co. Sheriff Joe Frank Martinez tells me the mother lost her grip, the child was swept away. @INAMI_mx recovered her body on the Mexico side.