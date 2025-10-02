El Ministerio del Interior y Justicia anunció este jueves 2 de octubre la llegada de un avión proveniente de Estados Unidos con 217 migrantes venezolanos a bordo, en el marco del programa Gran Misión Vuelta a la Patria, reactivado a principios de año.

Este vuelo, que marca el número 72 en total, transportó a 209 hombres, 4 mujeres y 4 niñas, según una publicación en Instagram del despacho estatal.

El pasado 26 de septiembre, otros 180 venezolanos deportados regresaron desde territorio estadounidense en un vuelo operado por la aerolínea Eastern, integrado por 160 hombres, 16 mujeres y 4 menores.

Los repatriados recibieron atención inmediata de las autoridades de seguridad ciudadana y entidades estatales, incluyendo el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), junto con personal médico que verificó el bienestar de cada uno.

Según el Gobierno de Maduro, desde la reactivación del Plan Vuelta a la Patria en febrero, más de 13.000 migrantes venezolanos han retornado tras ser deportados por EE. UU.

En enero, Caracas y Washington —sin relaciones diplomáticas desde 2019— firmaron un pacto para facilitar deportaciones, lo que ha incrementado la regularidad de estos vuelos. Hasta la fecha, Venezuela había acogido retornos solo desde Honduras, México y Estados Unidos, pero en las últimas semanas se incorporó Bolivia a la lista.