Desaparecidos de La Grita: el «fin del mundo» los llevó a esconderse en las montañas

Huyendo del fin del mundo, se fueron el pasado 22 de agosto dos familias conformadas por al menos 20 personas, a las montañas del Parque Nacional “Juan Pablo Peñaloza” ubicado entre La Grita, municipio Jáuregui del estado Táchira, y el estado Mérida.

Una mujer llamada Rosa Edilia García, los convenció de que la Virgen María se le apareció para avisarle que el 13 de septiembre de 2022 sería el fin del mundo, por lo que tenían que resguardarse lejos para salvarse.

Las familias fueron identificadas como los Luna Roa, conformados por nueve integrantes; y los García, Peña y Serrano, integradas por siete miembros. Los primeros son del sector Santa Ana del Valle, del municipio Jáuregui. Los García, Peña y Serrano son familiares y vecinos de Rosa Edilia, quienes viven en el sector Las Piedritas y la carrera seis de La Grita.

Entre los desaparecidos se encuentran al menos seis menores de edad, uno de 20 días de nacido, perteneciente a la familia Luna, cuyo padre realizó la denuncia ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Aunque Efecto Cocuyo hizo contacto telefónico con él para obtener más detalles de lo ocurrido, no quiso dar declaraciones.

Familiares de los García, quienes solicitaron no ser identificados por formar parte de la investigación, manifestaron que tenían meses preparándose, porque Rosa Edilia les había pedido dejar de ver televisión, usar teléfono celular y conversar con la gente para que se depuraran.

En las montañas entre los municipios Jáuregui y Uribante hay un despliegue de 160 funcionarios de Protección Civil Táchira y Jáuregui, Guardia Nacional, Cicpc, Inparques, de la Fiscalía 27 del Ministerio Público asignada para el caso, brigada canina, y dos drones sobrevolando la zona, pero aún no hay una lista oficial de desaparecidos, ni una pista anunciada.

La Grita, un pueblo de fe

La Grita es una población de vocación religiosa católica, donde cada 6 de agosto miles de venezolanos se congregan para rendirle tributo y cumplirle promesas al Santo Cristo, patrono del Táchira y Venezuela. En este pueblo dedicado a la agricultura, la ganadería y al trabajo comercial, sus habitantes no dejan de ir un domingo a la misa, de ayudar a los padres de las iglesias del Espíritu Santo (conocida como la del Santo Cristo, porque allí está su imagen original) y de Los Ángeles, y de asistir a cuanta actividad tenga la religión católica.

Se trata de gente noble, trabajadora y servicial, que todo lo encomienda a Dios y al Santo Cristo de La Grita. Rosa Edilia García formaba parte de este grupo de feligreses, colaboradores de la iglesia del Espíritu Santo, y durante años dirigió el grupo de la renovación carismática católica, junto a un hombre llamado Adolfo Rosales. Es una mujer de 57 años de edad, delgada, de baja estatura, que vendía pasteles en la carrera 6 de La Grita. No tiene hijos, ni esposo.

Coromoto Omaña, habitante de la localidad y feligrés de la iglesia del Espíritu Santo, relató que Rosa se separó de la renovación carismática, de la que era líder, y creó junto a un hombre de nombre Adolfo un grupo al que unos le dicen “renacer” y otros “siguiendo a Jesús”.

“Ella y el señor Adolfo se separaron un día de la renovación normal y comenzaron a hacer un grupo de oración alterno y había gente que iba a los grupos de ellos. En la renovación carismática aplauden y cantan, pero ellos eran más fanáticos, a mí no me gustaba esa gente, era muy fanática, y me parecía raro que aceptaran eso”, expresó.

Coromoto no entiende cómo Rosa convenció a esas familias de irse a las montañas alegando el fin del mundo. “¿Cómo puede tener una persona un poder de convencimiento con un grupo grande, de lavarles como el cerebro? Es algo increíble”, dijo.

Por su parte, Alexis Díaz, habitante de La Grita, manifestó que Rosa García leía mucho la biblia y siempre hacía referencia a los evangelios, hasta que dijo que la virgen se le apareció. “Decía que la Virgen le dijo que eran 33 personas que tenían que salvarse, no se sabe si tiene que ver con la edad de Cristo”, acotó.

Los desaparecidos

Los nueves desaparecidos de la familia Luna Roa son: Roselis Luna Roa (28), madre de Dorymar Prato Luna (8) y de Valery Prato Luna, de 22 días de nacida. Su hermana, Roxana Luna Roa (32), y la madre de ambas, Brígida del Socorro Roa (56). Iba con ellas José Manuel Mora (35), esposo de Roxana, y sus hijos José Alejandro Mora Luna (6) y Manuel José Mora Luna (10), y Dickson Luna Gutiérrez (14), sobrino de la familia, quien estaba de vacaciones.

Los siete desaparecidos de la familia García, Peña y Serrano son: Rosa Edilia García (57) líder del grupo y hermana de Teresa García (53). El esposo de Teresa, Adolfo Peña (59), y sus hijos Carlos Peña (30) y Francys Peña (27). Wilfrido Serrano (32), esposo de Francys y padre de Juaquin Serrano de un año de edad.

Este miércoles 7 de septiembre circuló un audio de un integrante de la familia Luna Roa, quien asegura haber tenido comunicación con uno de sus familiares, quienes les aseguraron que estaban bien, en una finca alquilada, con agua, baños y comida. Se espera que organismos de seguridad confirmen la autenticidad de esta versión.