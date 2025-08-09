La explosión por una presunta fuga de gas doméstico en una vivienda de Barcelona, estado Anzoátegui, dejó al menos 12 personas heridas este sábado 9 de agosto cuando se produjo la deflagración en horas de la mañana.

La alcaldesa de la capital anzoateguense, Sugey Herrera, explicó que la onda expansiva de la explosión también afectó a otras tres viviendas, en un radio de 100 metros, e incluso algunos vehículos en el sector Tronconal V.

“El gobierno regional y municipal están trabajando juntos para garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos”, destacó Herrera en una declaración que se publicó en la cuenta de Instagram de la Alcaldía de Simón Bolívar.

En ese mismo post, el director del Cuerpo de Bomberos del estado Anzoátegui, Jesús Varela, mencionó que controlaron el incendio, además de que 38 funcionarios se movilizaron al lugar para atender a las personas heridas, así como iniciar las investigaciones para deteerminar la causa de la explosión.

“Es importante que los ciudadanos tomen medidas de seguridad en sus viviendas como revisar las hornillas y el sistema eléctrico, y separar los combustibles de las fuentes de ignición”, dijo el funcionario.

En total cuatro viviendas resultaron afectadas por la explosión en el sector Tronconal V de Barcelona. Foto: Instagram Luis José Marcano

Las 12 personas heridas están estables

Al lugar también se movilizó el gobernador de la entidad, Luis José Marcano, para evaluar los daños y prestar apoyo a los afectados. En su cuenta de Instagram expresó que las 12 personas heridas se encuentran «estables» en centros de salud de la región.

«Los organismos de seguridad ciudadana han atendido la situación y ya se iniciaron las investigaciones para determinar la causa del hecho que inicialmente se presume es una fuga de gas«, adelantó sobre una de las hipótesis iniciales que se maneja por la explosión en esa populosa localidad de Anzoátegui.

Al lugar también se presentaron comisiones de Protección Civil y otros organismos de seguridad para acordonar el lugar.

El pasado 12 de julio la explosión de una bombona de gas doméstico en el bulevard de Catia, en la parroquia Sucre de Caracas, dejó 25 personas heridas, dos de las cuales fallecieron después por las quemaduras que sufrieron.

En ese momento, la alcaldesa de la ciudad, Carmen Meléndez, aseguró que no era «algo fortuito» por lo que al sitio se trasladaron funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) para iniciar averiguaciones.