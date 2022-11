Yordano en el Teresa Carreño, Los Mesoneros en la Concha Acústica y Las Criadas en el BOD

Yordano celebrará sus 40 años de vida artística esta semana en el Teatro Teresa Carreño, donde también se presentarán los espectáculos de God Save The Queen y la cantante infantil, Anabella Queen.

Además, la banda de rock venezolano Los Mesoneros también estará de vuelta en Venezuela con un concierto en la Concha Acústica de Colinas de Bello Monte.

Celebra junto a Yordano sus 40 años de carrera mañana 25 de noviembre a las 8 p.m., cuando el cantautor venezolano lleve su gira Vivir para cantarlo al Teatro Teresa Carreño para repasar sus más grandes éxitos junto a sus queridos fanáticos. No te pierdas de este concierto que nos dejará a todos “Locos de amor”. Entradas: entre $70 y $160.

La agrupación God Save The Queen se ha ganado la fama de revivir la magia de la banda Queen en América, Europa, y el resto del mundo, y ahora estará el 26 de noviembre a las 8 p.m. en la Sala Rios Reyna para ofrecer al público caraqueño su impresionante iluminación, sonido e interpretación de los integrantes del grupo. No puedes perderte este show y mucho menos el rol de Pablo Padín como el icónico Freddie Mercury. Entradas: entre $55 y $110.

“Dime como tú quieras”, “ Te Lo Advertí ” y “Últimas palabras” son algunos de los temas que podrás disfrutar en la Concha Acústica de Bello Monte el sábado 26 de noviembre a las 7 p.m., cuando Los Mesoneros se reencuentren con el público venezolano. Este concierto será parte del Tour Sudamérica 2022 que están realizando los nominados al Latin Grammy. Entradas: $40 y $60.

La cantante infantil, Anabella Queen, volverá a Caracas el 27 de noviembre a las 5 p.m. para interpretar todas las canciones de su primer disco en la Sala Ríos Reyna del Teresa Carreño. La artista de 10 años continuará esta gira por varias ciudades del país después de haber estrenado su primer álbum el pasado 4 de noviembre. Entradas: $48 y $180.

El Centro Cultural BOD tendrá el 25, 26 y 27 de noviembre tres únicas funciones de Las Criadas, escrita por el dramaturgo Jean Genet y versionada por la directora Marisol Martínez, quien hace una propuesta inclusiva, creativa y desafiante de la pieza de Genet. La obra transcurre con coreografías Vogue, maquillajes y estética Queer Queen que se mezclan con la crudeza de los textos que cuestionan la explotación social tal como lo dibuja la versión original del autor francés.

Luis Vicente González, Aisack Ovalles, Antonio Urdaneta, Rohan Montilla y Frank Coello conforman el elenco y se subirán a las tablas el viernes a las 7 p.m., y sábado y domingo a las 6 p.m. Entradas: desde 136,13 bolívares.

Bendito celular, la comedia de down, vuelve a las tablas en el Centro Cultural Chacao el 25, 26 y 27 de noviembre. Actúan Maru Bracho, Alberto Sasson, Greyber Rengifo y Zamantha Landi. Gabriela Vielma, la directora del teatro down, define esta experiencia escénica como un programa de inserción laboral a través del teatro. El espectáculo protagonizado por actores y actrices con síndrome de down se podrá ver el viernes a las 6 p.m., y el sábado y domingo a las 4 p.m en la Sala La Viga. Entradas: $10.

Después de 10 años de ausencia en Venezuela, el show de comedia La pelota de letras regresa al país de la mano del humorista colombiano Andrés López. El teatro Santa Rosa de Lima celebrará los 18 años del show con dos funciones: 25 y 26 de noviembre a las 7 p.m. Entradas: entre $27,78 y $59,52.

Este 25 de noviembre puedes asistir al Trasnocho Cultural para ver el estreno de Contra el amor, original del español Esteve Soler, que contará con la direcciòn de Margarita Morales y las actuaciones de Nadeschda Makagonow, Betsabé Correa y Rafael Gil y la participación especial de Nelson Alexandre García. Esta puesta en escena consta de siete relatos independientes unos de los otros, que abordan a traves del humor negro el amor de pareja. Funciones: viernes, sábados y domingos a las 6:30 p.m. Entradas: $10 los viernes, $12 los sábados y los domingos.

La banda de rock venezolano Gran Radio Riviera se presentará en la Plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes mañana 25 de noviembre a partir de las 8 p.m. para hacer cantar y bailar a todos los asistentes al ritmo de “Impaciencia”, “Tempo” y “Otra vez”, entre otros de sus grandes temas. Entradas: $5.

La edición de Noches de Guataca del viernes 25 de noviembre estará a cargo de Mariana Isabel y su concierto Buscando el modo, una presentación musical que aborda el reto de luchar por aquello con lo que sueñas. Junto a la cantante estarán el cuatrista Andrés Contreras, el bajista Martín Figueroa y el percusionista Jorge Villarroel, además de Joelicet Acosta y Jesús Miguel Cerda. El repertorio incluirá música de autores como Henry Martínez, Juan Luis Guerra, José Alejandro Delgado y Amaranta Pérez. La cita será a las 7 p.m. en el Centro Cultural BOD. Entradas: 136,13 bolívares.

La Compañía Nacional de Danza estará el 26 y 27 de noviembre a las 6.30 p.m. en el Centro Cultural BOD, con el ballet La consagración de la primavera, versionado por la maestra y coreógrafa venezolana Claudia Capriles. Esta pieza es la obra más conocida de Ígor Stravinski y no querrás perderte la oportunidad de disfrutarla. Entradas: desde 90,72 bolívares.

La Embajada de España te invita el 26 de noviembre a las 3 p.m. a la Sala José Félix Ribas del Teatro Teresa Carreño para asistir al recital Las dos orillas, en el que participará el barítono español Luis Llaneza. Se parte de este paseo por varias obras del canto lírico desde el siglo XV hasta el XXI. Entrada libre.

Desde Orlando llega Los musicales de la casa de Santa Claus al Anfiteatro El Hatillo, donde podrás gozar de diez cuentos navideños llenos de música y magia de la Navidad. Fecha: 26 de noviembre a las 2 p.m. Entradas: $23 y $28.

Mary Olga Rodríguez regresa al Centro Cultural BOD el 26 de noviembre a las 6 p.m. para ofrecer su nueva propuesta musical mariachi sinfónico, Travesías y corazón ranchero. Estará acompañada por el mariachi Sol de Jalisco, el artista Hugo Carregal y el músico Pablito Maracas. Entradas: desde $9,09.

La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar se dará cita en la Sala Simón Bolívar, del centro de Acción Social para la Música, el 26 de noviembre a las 5 p.m. para dar un concierto junto a los solistas Thibaut Vieux (violinista) y Edicson Ruiz (contrabajo). Bajo la dirección del maestro Christian Vasquéz tocarán un repertorio que incluye piezas de Richard Strauss, C. Saint Saëns y Efrain Oscher. Entradas: $5 y $10.

La Orquesta Sinfónica de Venezuela se unirá al exitoso proyecto A todo volumen sinfónico, que se organiza ininterrumpidamente desde hace seis años. El 26 y 27 de noviembre la directora Elaiza Gil encabezará un show único en su estilo. Funciones: sábado a las 7 p.m. y domingo a las 5:30 p.m. Entradas: $60, $75 y $90.

El profesor Briceño estará en el Centro Cultural BOD el 27 de noviembre a las 5 p.m. con el Stand-Up Comedy, Descosido. Esta será la vuelta del humorista a los escenarios luego de un descanso, en esta ocasión el comediante repasará hechos cotidianos en los que más de uno se sentirá identificado. Entradas: desde $18,18.

El dúo Entramado, conformado por la flautista y cantante Lorel Rodríguez y el multinstrumentista Yhony León, celebrará la Navidad con su concierto A lo divino. En este espectáculo homenajearán a los distintos referentes musicales de la Navidad en Venezuela. Lugar: Centro Cultural BOD. Fecha: 27 de noviembre a las 11:30 a.m. Entradas: desde $9,09.

Euforia Rock Sinfónico hará un Homenaje a Metallica en el Anfiteatro El Hatillo el 27 de noviembre a las 6 p.m. Dirigidos por Luis Monterola la agrupación tocará los temas más icónicos de la banda de Heavy Metal mezclando los instrumentos clásicos de este género, como la guitarra, el bajo eléctrico, el teclado y la batería con instrumentos pertenecientes a una orquesta sinfónica como, violines, violas, violonchelos, contrabajos, flauta, oboe, saxofón, corno, trombón, tuba y trompeta. Entradas: $20, $30 y $35.

La Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta y el coro de voces del Sistema de Orquestas, bajo la dirección del director Jesús Uzcátegui, estarán el 27 de noviembre a las 4 p.m. en Spotlight Navidad, que será en la Sala Simón Bolívar. Este concierto hará viajar a los espectadores por todas esas canciones navideñas que han disfrutado a lo largo de los años. Entradas: $20, $30 y $40.

La Plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes será el lugar donde el 27 de noviembre a las 6:30 p.m. la actriz y periodista Sandra Villanueva nos trasladará a la época de oro de los 80 y 90 de Venezuela con un relato lleno de música, humor y visuales. Junto a ella estarán la cantante Karina, el actor Miguel Ángel Landa. Entradas: $5.

Siguen en cartelera

Improvisto navideño se seguirá presentando todos los jueves en el Trasnocho Cultural a las 7 p.m. El espectáculo, que parte de la técnica de la improvisación teatral usada como forma de comedia, centrará su show enteramente en la Navidad en esta ocasión. El grupo Cayiao se unirá para dar vida a esta presentación completamente improvisada. Entradas: $15.

Black Panther: Wakanda Forever, secuela de la película de 2018 que fue nominada a los Premios Oscar, sigue en las salas de Cinex y Cines Unidos. En 2020 el protagonista de la primera entrega falleció y Marvel Studios decidió retirar a su personaje de su universo cinematográfico, por lo que la protagonista de este filme será la hermana de T’Challa, héroe que interpretaba Boseman.

“Un grupo de amigos invita a cenar a quienes consideran idiotas para burlarse de ellos. Lo que no imaginarán es que uno de estos “idiotas” será capaz de provocar verdaderas catástrofes que se saldrán de control, poniendo en tela de juicio el concepto de idiotez”, es la historia de la obra La cena de idiotas, dirigida por Héctor Manrique, y protagonizada por Basilio Álvarez, Patty Oliveros, Armando Cabrera, Wilfredo Cisneros, Carlos Arteaga y el propio Manrique. Aún puede verse en el Teatro Trasnocho los viernes a las 8 p.m., y los sábados y domingos a las 7:30 p.m. Entrada: $12 los viernes, $15 los sábados y los domingos.

En el Trasnocho Cultural también está la comedia Taxi, de Ray Cooney. Esta versión de Juan Souki cuenta con las actuaciones de Aroldo Betancourt, Sonia Villamizar, Maria Antonieta Duque, Augusto Nitti, César Bencid y Agustín Segnini. Diviértete con esta puesta en escena y descubre la historia de Juan García, un taxista que tiene dos familias al mismo tiempo. Entradas: $12 los viernes, $15 los sábados y los domingos.

Pasaje al paraíso es la comedia romántica que junta nuevamente a los actores George Clooney y Julia Roberts. Trata sobre una pareja divorciada que se reúne para evitar que su hija cometa el mismo error que ellos: casarse con la persona equivocada. La película está en las salas de Cinex.