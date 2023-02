Un fallo interrumpe lanzamiento de cohete insignia de Japón

El cohete H3, nuevo cohete insignia de Japón, no pudo realizar este viernes el que habría sido su vuelo inaugural por un aparente fallo en sus impulsores complementarios, según detalló la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA).

Desarrollado conjuntamente por la JAXA y Mitsubishi Heavy Industries, el cohete tenía previsto despegar del Centro Espacial Tanegashima, en Kagoshima (suroeste), a las 10:37 de la mañana de este viernes (2:37 CET), sin embargo, minutos después de la hora prevista del despegue, sus impulsores (o cohetes aceleradores complementarios) no pudieron realizar la ignición.

A esa hora, sí se pudieron apreciar columnas de humo saliendo de la base del cohete, confirmando que el motor principal de la primera fase del mismo se había encendido de forma correcta.

«Aunque el motor principal se encendió, los cohetes auxiliares SRB-3 a ambos lados del cohete no lo hicieron. Dado que aún no se ha lanzado, no se puede juzgar como un fracaso», explicó un portavoz de la JAXA en declaraciones recogidas por la cadena estatal NHK.

Confirman nuevo retraso del lanzamiento

Aunque en un inicio dicho portavoz indicó que un lanzamiento en el mismo día sería posible en el actual estado, en declaraciones posteriores, la JAXA señaló que habría que retrasar el mismo sin aportar mayores detalles.

El lanzamiento del cohete estaba originalmente programado para finales de marzo de 2021, pero la fecha se retrasó alrededor de dos años debido a problemas con el motor LE-9, recientemente desarrollado, de su primera fase y por el reemplazo de piezas.

El H3, que está llamado a sustituir a los modelos H2-A y H2-B empleados por JAXA para poner en órbita satélites.

El cohete carga el satélite de observación de la Tierra DAICHI-3, que se utilizará para observar la situación en zonas afectadas por desastres.