The Last Of Us finaliza temporada con récord de audiencia

La primera temporada de la serie The Last Of Us finalizó este domingo con un nuevo récord de audiencia, reveló Warner Bros este lunes 13 de marzo.

No importó la gala de la 95 edición de los premios Oscar o en el caso venezolano, la transmisión del partido del Clásico Mundial de Béisbol entre Venezuela y Puerto Rico, para que la producción obtuviera 8,2 millones de vistas en el mundo.

La serie de HBO, que se basa en el juego de Sony del mismo nombre, es un éxito en muchos sentidos.

Ha sido aclamada por la crítica y quienes disfrutaron del juego de consola, debido en parte porque supo mantener y respetar el hilo del videojuego, pero también crear una narrativa, que en vez de basarse en el apocalipsis zombie que creó el hongo Cordyceps, construyó una historia basada en la relación entre Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Rampsey).

«The Last of us fue un éxito entre los fanáticos y la crítica desde el principio. Debutando ante 4,7 millones de espectadores en enero, ha mostrado un crecimiento constante a lo largo de su primera temporada a pesar de la mayor competencia de transmisiones deportivas en vivo y transmisiones de premios. La audiencia final del domingo por la noche marcó un aumento del 75% en la visualización nocturna del debut en comparación con el estreno de la serie», dijo Warner Bros sobre el incremento de la audiencia a lo largo de sus nueve capítulos.

De qué trata The Last of us

La serie exploró la relación de Joe y Ellie y como fueron tejiendo un amor paterno-filial, pese a la coraza del hombre, tras la muerte de su hija en el primer capítulo, cuando comenzó la pandemia por el Cordyceps.

Los creadores, Craig Mazin y Neil Druckmann (creador del juego), supieron llevar más allá del videojuego cómo Joel supera el vacío por la muerte de la hija y va creando una relación paternal con Ellie, pese a la desconfianza que ambos se tuvieron en los primeros capítulos y cómo avanzó hasta el punto de que en el final de temporada, el antiguo mercenario acaba con la vida de quienes consideraba una amenaza para mantener esa unión, cuando intentaron matarla porque ella era la cura potencial a la pandemia.

Confirman segunda temporada

Mazin y Druckman dijeron que habrá una segunda temporada y esperan contar con Bella Rampsey para la segunda, pese al crecimiento de la joven actriz, quien tuvo una pequeña participación en la también aclamada Juego de Tronos, igualmente de HBO.

Pero a diferencia de lo que se vivió en esta primera, «Será diferente. Como esta temporada fue diferente. A veces será radicalmente diferente y otras apenas lo será. Pero será diferente y será su propia movida. No será exactamente como el juego. Será la serie que Neil y yo queremos hacer», aseguró Mazin, destacó el sitio Spinof.