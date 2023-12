El 2023 está a punto de terminar, y como cada año Google reveló cuáles fueron las principales búsquedas de su plataforma. En esta lista, la colombiana Shakira y el chileno Pedro Pascal fueron las dos personalidades latinas más destacadas.

En 2021 no hubo presencia latina en el listado de la empresa estadounidense, mientras que en 2022 el puertoriqueño Bad Bunny fue el único representante de Latinoamérica con su música.

Shakira pasó de no aparecer en el recuento de 2022 a ser la cantante más googleada a lo largo de 2023. Mientras que Pascal, quien tampoco figuró en 2022, ahora es el quinto actor más relevante en las búsquedas de Google.

Ambos artistas deben su relevancia en internet a proyectos que vieron la luz a comienzos de año, en enero. En ese mes, Shakira estrenó la “Music Sessions #53” junto al DJ argentino BZRP y Pascal protagonizó The Last of Us y The Mandalorian.

Shakira facturó todo el año

La “Music Sessións #53” vio la luz el 11 de enero de 2023, y desde entonces consiguió récords que también le valieron para figurar como la tercera canción más buscada hasta diciembre.

Shakira convirtió una experiencia dolorosa, como fue su ruptura con el exfutbolista español Gerard Piqué en junio de 2022, en la fuente de su éxito. La propia cantante colombiana hizo referencia a esto en una de las estrofas del tema: “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Además, este tema se convirtió en la canción latina más escuchada en la plataforma de Spotify en 24 horas con un total de 14.393.324 reproducciones. También logró ser el video de YouTube más visto en un mismo día con más de 63 millones de visualizaciones.

La frases como “cambiaste un Ferrari por un Twingo” marcaron el comienzo de 2023 de tal forma que incluso incidió de manera positiva el engagement de estas marcas.

Desde memes, hasta publicidades de otros productos adoptaron las líneas de la canción de Shakira durante meses.

Los dos únicos temas musicales que superaron en visitas la Music Session de Shakira fueron “Idol”, del grupo japonés Yaosobi, y “Try That In A Small Town”, del cantante de country estadounidense Jason Aldean.

El fenómeno de Pedro Pascal y The Last of Us

El otro gran protagonista latino de este recuento anual de tendencias de Google fue Pedro Pascal, quien a principios de 2023 estuvo en la boca de todos por sus papeles protagónicos en las exitosas series The Last of Us y The Mandalorian.

Pascal fue el quinto actor más buscado en Google. Sin embargo, él y Jenna Ortega (segundo puesto) fueron los únicos que estuvieron en tendencias por su trabajo y no por temas externos.

Este 2023, Jeremy Renner (primer puesto) sufrió un accidente que puso en riesgo su vida, mientras que el japonés Ichikawa Ennosuke (tercer puesto) y el estadounidense Danny Masterson (cuarto puesto) fueron condenados a prisión.

Pascal fue el intérprete latinoamericano más relevante del año, logró lo que jamás había logrado hasta ahora. Además de repetir su ya clásico papel en la producción de Disney, The Mandalorian, Pascal dio vida al personaje principal de la serie que fue más buscada en Google: The Last of Us.

El chileno se puso en la piel de Joel, un sobreviviente a un apocalipsis biológico que tiene la misión de proteger a una niña que puede ser la solución a la epidemia que convirtió el mundo en un desastre.

