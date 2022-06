¡Qué mujeres tan ociosas! El nuevo podcast de tres periodistas venezolanas

Elizabeth Fuentes, María Fernanda Flores y Gisela Provenzali estrenan el podcast Que mujeres tan ociosas de la mano de Mundo UR, el canal de YouTube de Unión Radio.

Anécdotas, secretos, consejos, aprendizajes y mucho humor es la receta básica del nuevo podcast.

Con al menos veinte años de amistad, las tres periodistas venezolanas decidieron convertir sus conversaciones en un proyecto de audio y video, con el que pretenden generar risas en su público.

También conocido como El mujeriátrico, Gisela cuenta que cada vez que se reunían, inventaban un nuevo negocio; “entre negocio y negocio salió el cuento del podcast, que fue idea de María Fernanda, e inmediatamente dijimos que sí”.

Elizabeth, María Fernanda y Gisela se conocieron gracias al mundo periodístico; cuentan que la profesión las unió y desde entonces no han dejado de ser amigas.

“Con el tiempo descubrí que tenemos el mismo tono de alma; el mismo humor cáustico” dice Elizabeth.

Sus conversaciones duran alrededor de quince minutos para luego llamar a algún amigo y que les responda una sola pregunta.

Mientras que María Fernanda dice preferir la sala a puerta cerrada, Gisela espera que los invitados cuenten anécdotas inéditas y Elizabeth confía en que en el periodismo “lo que uno busca es que le respondan una sola pregunta.

Ping-pong de preguntas

Dicen ser amigas porque son diferentes y respetan el pensamiento de cada una; en este Ping-pong de preguntas de Solaz las periodistas comparten sus respectivos puntos de vista.

¿Por qué ociosas?

Gisela: Porque somos ociosas y así son nuestras conversaciones.

María Fernanda: El nombre es por una expresión que utilizaban unas tías de Elizabeth que decían ¡Que mujeres tan ociosas! y ella, que es una maravilla de creativa, nos dio la idea.

Elizabeth Fuentes: El nombre salió de una frase de mi familia; unas tías super conservadoras que cada vez que nos veían leyendo o escuchando radio, nos decían eso y la frase se quedó en la familia forever.

Un nombre para el proyecto que fue descartado

Gisela: Borrachas y Locas, Qué mujeres, Están todas locas, Lo que nadie se atreve a decir… pasamos por muchos nombres. El que a mí me encantaba era Borrachas y Locas, pero no se pudo.

Un eslogan para el podcast

Gisela: Un eslogan… ay chica, no sé. Yo creo que el nombre ya dice todo lo que se podía decir.

María Fernanda: “Sé feliz”.

Elizabeth: Quizás el slogan debería ser “Vivir para contarlo”.

¿Con qué palabra definirían el podcast?

María Fernanda: Definiría el podcast con la palabra felicidad.

¿Cuál es su placer culposo entre amigas?

Gisela: Quizás la comida. No siento que haya un placer culposo entre las amigas porque a uno le gusta hacer de todo.

María Fernanda: Mi placer culposo es la vida, hablar a calzón quitado y decir lo que nos dé la gana.

Elizabeth Fuentes: Placer culposo con las amigas creo que no existe. Quizás pasarnos de trago y quedarnos a dormir en casa de la otra.

¿Qué es lo más loco que ha hecho por amor?

Gisela: No he hecho nada loco por amor, he hecho cosas locas por loca, pero no por amor.

Elizabeth Fuentes: Me fui en autobús a Mérida desde el Nuevo Circo de Caracas a visitar al padre de mi hija que trabajaba en la ULA. Doce horas escuchando a la Billo´s en la carretera.