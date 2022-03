Qué ha pasado con la polémica entre Residente y J Balvin

La polémica entre el puertorriqueño René Pérez, conocido como Residente, y el cantante colombiano José Alvares Osorio Balvín, a quien se le denomina en el mundo artístico como JBalvin, pareciera que continuará.

Estos dos exponentes de música urbana han atraído la atención de millones de fanáticos tras las llamadas “tiraderas” que Residente le dedicó al reguetonero colombiano. En su más reciente canción titulada “BZRP Music Sessions #49”, arremete contra el cantante de “Safari” durante al menos 8 minutos y 39 segundos que dura la pista musical.

El video colgado el 4 de marzo en YouTube sobrepasa las 67 millones de reproducciones, pero además rompió el record y se convirtió en el video musical exclusivamente de artistas latinos más visto de la historia de YouTube, en sus primeras 24hs en la plataforma. El video oficial recibió más de 23 millones de vistas solo en su primer día.

Pero esta polémica no es nueva y ha hecho que otros artistas latinos intervengan en la disputa entre los músicos urbanos. Uno de ellos es el icónico cantante de salsa Rubén Blades, quien además ha sido mencionado en el enfrentamiento verbo-musical.

Origen del conflicto

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating pero no nos dan el respeto”, esta es una de las frases que originaron el conflicto entre Residente y Balvin en 2021. El intérprete colombiano se descargó contra los premios más importantes a la música por el hecho de no estar nominado en las categorías más importantes.

Tras esta publicación Residente no dudó en lanzar sus dardos y criticó, en un video subido a las redes sociales, la postura de Balvin contra los Grammy del año pasado. “Ahí no pediste el boicot. Seguro que tenías cambio de ropa para cada premio”, dijo el puertorriqueño.

Residente tachó a Balvin de hipócrita, ya que en la ceremonia anterior de los Grammys el reguetonero había sido nominado 13 veces y nunca llamó a boicotear la celebración de los premios a la música latina.

En el video que colgó en las redes sociales, Residente cuestiona la música hecha por el colombiano y la compara con comida barata. “Es como si un carrito de ‘hot dog’ se molestara y se encojonara porque no se puede ganar una estrella Michelín”.

Tras las críticas hechas por Residente, Balvin respondió posteando una fotografía en la red social Instagram con un puesto de perros calientes, desde allí anunció el lanzamiento del remix Sal y perrea y se mostró orgulloso de su música a pesar de las críticas del exintegrante de Calle 13.

Polémico video

En “BZRP Music Sessions #49” René cuestiona a Balvin por su video “Perra”, uno de las puestas en escenas más vergonzosas y criticadas hasta por políticos colombianos, por mostrar a dos mujeres afroamericanas con cadenas de perros alrededor del cuello.

“No entiende los valores de la vida, se tiene que tatuar la palabra lealtad porque se le olvida. Es un imbécil con tinte de cabello que puso a mujeres negras con cadena de perro en el cuello”, dice la letra.

El video de “Perra” fue bajado de YouTube y hasta la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, la tildó de machista, sexista, racista y misógina.

“La letra de la canción tiene directas y abiertas expresiones sexistas, racistas, machistas y misóginas que vulneran los derechos de las mujeres comparándolas con un animal que se debe dominar y maltratar”, dijo en un comunicado.

Tras todo este repudio el cantante colombiano ofreció disculpas en un video. «Quiero pedir perdón a quien se haya sentido ofendido, especialmente a las mujeres y a la comunidad negra», expresó.

Estrellas involucradas

Una de las estrellas que salió a relucir en este pugilato verbal fue Rubén Blades, quien fue mencionado por Residente tras el llamado a Boicot que realizara Balvin. En los Grammys que el colombiano criticó se le rindió homenaje al panameño Blades, una de las figuras más destacadas de la salsa.

Aunque Blades no dijo nada en el momento, tras la publicación del “BZRP Music Sessions #49”, el salsero respondió a la disputa entre los dos artistas urbanos de una forma muy particular, con un rap.

Blades, quien además promocionó su próximo concierto en Puerto Rico, en sus primeras rimas aconsejó a Residente, a quien considera como un hermano y que además trabajaron juntos en el tema “La Perla”.

“Mi nombre ha aparecido en redes sociales y diarios y, es el conflicto ajeno lo que hoy me obliga un comentario. Que nadie se equivoque, quiero que esto quede claro, aconsejo a René porque lo quiero como hermano (…) cuándo a veces la rabia a mi razón enrosca, me digo Rubencito águila no caza moscas. No es amor y cariño, es amor y control, deja que el niño chille, a veces es mejor”, dijo el salsero en un video subido a redes sociales.

La intervención de Blades fue aceptada por unos y rechazada por otros que la consideraron como una «fórmula barata» de promocionar su concierto.

Otras de las grandes estrellas de la música en español que han participado en la rencilla son Ricardo Montaner y Alejandro Sanz.

El cantante venezolano lamentó el pleito entre los dos artista a través de su cuenta de la red social Twitter.

«He visto con tristeza como dos colegas se ensañan hasta sacarse sangre. Lo de mi querido @residente con mi querido @JBALVIN es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón», dijo.

Mientras que el español Alejandro Sanz tuiteó la frase «Acabo de ver un asesinato cometido con un lápiz«, haciendo referencia a la “tiradera” de René a Balvin.

Aunque la polémica sigue parece que a René le ha funcionado este escándalo ya que su interpretación ha generado millones de visitas en YouTube y la atención de la prensa latina. Mientras tanto, Balvin ha decidido mantenerse al margen y responder con la letra de una de sus canciones «los problemas no se resuelven devolviendo maldad, un caballero nunca habla aunque sepa la verdad”, dijo.