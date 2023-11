Luego de cuatro años, la Ópera Gala Caracas vuelve a los escenarios, esta vez en la sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música, ubicado en Quebrada Honda, que será el espacio propicio para que este 18 y 19 de noviembre la historia de los inmigrantes europeos que llegaron a América sea narrada a través de una obra teatral y musicalizada por la orquesta Juan José Landaeta y la Coral Nacional Simón Bolívar.

“Ópera Gala Caracas no es una gala de ópera, es una obra de teatro que lleva inmersa una serie de áreas y esas áreas fueron elegidas a pieza por el maestro Pancho Salazar y el maestro Jesús Uzcátegui, que va a ser el director de la orquesta Juan José Landaeta. Además, esta obra lleva la narrativa de dos actores: Antonio Delli y Marianela Salazar”, dijo Carlos Scoffio, productor y codirector de la obra, durante la presentación a la prensa de este espectáculo.

Con más de cien músicos en escena, acompañados por los cantantes Betzabeth Talavera y Gaspar Colón, la pieza teatral cuenta con un libreto conciso, pero cargado de mucho humor y, además de tener ópera italiana, tendrá francesa y alemana, elementos que hacen que sea muy diferente a la obra de 2019.

“No es igual tocar la música italiana, francesa o alemana, son tres estilos diferentes de interpretación en función del mismo ámbito de la ópera. Es algo muy importante, bonito e inspirador que nosotros los jóvenes de la orquesta podamos tener la oportunidad de conocer la ópera de primera mano porque vamos a interpretarla”, dijo Jesús Uzcategui, director de la orquesta Juan José Landaeta.

Un viaje en doble vía es el lema que incorporan este año a la Gala, una frase que, según su productor, invita a los que se fueron, a los que llegaron y a los que han regresado a “sentirse dónde están”; a hacer de su nueva tierra su hogar. Y, a pesar, de que este espectáculo no es una ópera, no por ello no derrochara lujo y elegancia con la vestimenta; que estará bajo la creación del diseñador Hugo Espina y la escenografía que promete sorprender a los asistentes.

“Este espectáculo tiene como sentido fundamental hacer que los que no saben de ópera descubran cómo se entiende la ópera porque está hecha de una manera divertida, llena de humor, después de que vengan saldrán de aquí conociendo mucho más y sabiendo disfrutar la ópera. El poder transformador de la música, de las artes y de la ópera misma hace que de aquí salgan felices”, dijo el tenor Gaspar Colón.

