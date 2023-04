Museo del Libro Venezolano, un mundo de maravillosos tesoros que sorprenden

Al este de Caracas, en la urbanización San Román, hay una casa con un muro alto y blanco que poco dice del mundo que adentro guarda: historias, personajes, paisajes, mapas, relatos, poesías, novelas. Es la sede del Museo del Libro Venezolano.

Adentrarse en sus angostos pasillos es entrar en otra dimensión donde habita la magia de los libros que invitan a descubrir y recordar de dónde venimos, quiénes nos han antecedido, cómo somos, qué nos ha inspirado.

Este museo es producto de una iniciativa privada que nace de la pasión por los libros que siempre ha sentido Ignacio Alvarado, un ingeniero químico, graduado de la Universidad Simón Bolívar, que siempre se ha visto a sí mismo rodeado de libros.

Entre una colección de 100.000 títulos, Alvarado y María Ramírez, licenciada en Filosofía y parte del equipo del museo, han seleccionado desde el año 2019 los textos venezolanos más valiosos que “tienen una historia que contar y cumplen el propósito del museo: contarla”, dice Alvarado.

Es imposible verlos todos en un mismo día, por lo que resulta inevitable querer visitarlo de nuevo. El equipo del museo está listo para recibir al público, que los lectores curiosos se acerquen a la librería del museo, disfruten del “laberinto de los libros” y ofrezcan su ayuda para aportar a su labor.

Los textos no dejan de sorprender en cualquier rincón, en la esquina de un escalón o sobre el marco de una puerta. Están por todos lados.

Pero, los más especiales se encuentran en un cuarto escaleras abajo donde reside la colección oficial del Museo del Libro Venezolano.

Para la fecha, la colección consta de casi 3.000 títulos seleccionados fundamentalmente por la rareza, por lo importante que son, si han sido best seller y por la belleza de su material.

“Es aquí donde vamos a enseñarle al mundo cuáles son esos libros y por qué son tan especiales”, dice Alvarado en entrevista exclusiva para Efecto Cocuyo. En Solaz, te contamos su historia.

La primera página

Ignacio Alvarado era el dueño de Libroria, una librería ubicada en la calle París de Las Mercedes que tuvo que cerrar su espacio físico en 2012, para seguir sus actividades de venta de forma on line.

Desde sus inicios, en el año 2004, Libroria fue “una librería especial”, pues también vendían libros usados. ¿La razón? Familias venezolanas que tomaban la decisión de emigrar, pero no sabían qué hacer con sus libros.

“A mí me contactaban familias para cederme sus bibliotecas enteras y me llamaba mucho la atención la calidad de esos libros, que no estaban a la venta, que eran antiguos y que nunca antes había visto”, cuenta Ignacio.

Desde esa época se preguntaba: ¿por qué estos libros no están en ninguna parte?

Ignacio Alvarado fundador de Museo del Libro (Mairet Chourio)

Con un trabajo progresivo, como de hormiguita, Ignacio fue coleccionando todo tipo de textos hasta alcanzar la suma de 100.000, todos bajo la custodia de Libroria (entre los preexistentes, los donados y los comprados).

De esta colección fueron seleccionados los primeros 800 libros del Museo del Libro Venezolano.

En la colección no están los libros más comunes de la historia nacional, sino aquellos que son rarezas y sorprenden a cualquiera que los vea; de todos los autores, temas, tamaños, colores y materiales.

Se pueden encontrar ediciones miniatura del tamaño de la palma de la mano, libros con finas pinturas hechas a mano a sus costados o las primeras publicaciones de reliquias; como es el caso de Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, impresa en 1925 y que “ni siquiera está en la Biblioteca Nacional”.

Ignacio estuvo pensando durante mucho tiempo en materializar este sueño. En el refugio de sus libros confiesa que el principal reto de esta iniciativa es seguir, “no durante un año, ni cinco; sino que en cuarenta años aun exista el Museo del Libro Venezolano”.

Ignacio Alvarado muestra la edición imprensa en Europa, de la novela Doña Bárbara, en 1925 (Mairet Chourio)

El capítulo más esperado

“Arca de Letras te ofrezco, lector curioso” Fray Juan Antonio Navarrete

Con esta frase del fraile y escritor venezolano, Juan Antonio Navarrete, el Museo recibe a los visitantes de su colección.

Ignacio se mueve con soltura y de solo pensar el nombre de un libro, puede encontrarlo. No le hace falta pensarlo dos veces; es casi como un sexto sentido.

El objetivo de su creador es que con cada visita que reciba el museo, las personas se vayan pensando en un autor o en alguna historia que los motive a seguir investigando en sus casas.

Museo del Libro- San Román- Las Mercedes (Mairet Chourio)

Actualmente, las instalaciones cuentan con la Librería de los Amigos del Museo del Libro Venezolano, donde se pueden adquirir títulos por menos de 7 dólares, una terraza donde se realizan eventos especiales, un depósito con miles de libros y la colección oficial de esta organización.

En sus planes está que, en el segundo piso de esta casa, visitantes de todas partes del país conozcan los libros más preciados.

El Museo trabajará con exhibiciones mensuales, dedicadas a un tema en específico y que tendrán sus puertas abiertas a la espera de los amantes de los libros. Sin embargo, como en todo museo, no se podrán tocar las obras, pues lo más importante es resguardarlas.

Ignacio Alvarado fundador de Museo del Libro (Mairet Chourio)

Para decirle a las personas por qué un libro es tan especial, el museo ha desarrollado un sistema de información a través de un código QR que podrá ser escaneado con un dispositivo móvil, para así obtener toda la información al respecto en la página web oficial de la institución.

Uno de los objetivos de Ignacio es lograr digitalizar cada uno de los libros de la colección. Mientras tanto, se dedica a dar a conocer el Museo del Libro Venezolano, buscar aliados, aceptar colaboraciones (profesionales o monetarias) y a mantener sus puertas abiertas.

Él no cree que los libros vayan a desaparecer y, aunque reconoce que en Venezuela han desaparecido las librerías por la situación económica, confía en que la tecnología no podrá acabar con el papel.

“Espero que el museo nos sirva a los venezolanos para levantarnos el alma, porque pareciera que estamos un poco avergonzados del país; pero, cuando vemos lo que Venezuela tiene en libros el orgullo es inevitable”, sentencia Ignacio.