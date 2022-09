Mon Laferte y el festival de jazz pondrán la música este fin de semana

La programación de este fin de semana viene con su buena carga musical, Para comenzar está el debut en tierras venezolanas de la chilena Mon Laferte, que se presentará en el Teatro Teresa Carreño. ¿Te perdiste los primeros conciertos del Festival Eurovenezolano de Jazz y Percusión? No te preocupes, pues estás a tiempo para disfrutar de los últimos y la clausura.

“Amárrame”, “Tu falta de querer” y “Mi buen amor” serán algunas de las canciones que se escucharán en la Sala Ríos Reyna el domingo 25 de septiembre a las 7 p.m., cuando subirá el telón para dar paso al concierto de Mon Laferte, cuatro veces ganadora del Latin Grammy. Entradas: entre $65 y $150.

Aún puedes disfrutar del Festival Eurovenezolano de Jazz y Percusión que ofrecerá sus últimos tres espectáculos esta semana. Hoy se presentarán músicos venezolanos y españoles a las 4:30 en La Estancia, mientras que el viernes a las 4 p.m. habrá un concierto con músicos suizos en el Teatro César Rengifo de Petare. Entrada libre.

El festival clausurará en Sala Simón Bolívar, del Centro de Acción Social para la Música, el domingo a las 4 p.m. Participarán:

El percusionista venezolano/francés Orlando Poleo, junto a Leandro García en el teclado, Luis Freites en el bajo y los coros. Vladimir Quintero en los timbales, Alain Henriot en la trompeta y Marcial Istúriz en la voz. También el trío de la pianista navarra Kontxi Lorente, Latino Blanco en el saxo barítono y Eva Catalá en la percusión; el suizo Gregoire Maret en la armónica y el colombiano Edmar Castañeda en el arpa; y la Simón Bolívar Big Band Jazz, dirigida por Josué Pinto. Entradas: $5.

Hoy a las 5 p.m. el Ciclo de Lecturas Dramatizadas 2022 trae al Centro Cultural Chacao Pareja Abierta, un texto dramático sobre las vivencias y experiencias de una pareja aparentemente liberal que será interpretado por Abraham Veronese y Maigualida Gamero. Entrada libre.

La Escuela Superior de Artes Escénicas Juana Sujo y el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales presentarán el viernes 23 de septiembre a las 6 p.m. en el centro Cultural Chacao De Chalbaud, Uslar Pietri y Chocrón, para Juana Sujo. Son tres monólogos de estos autores en los que la legendaria actriz tuvo un personaje. Actuarán: Sharon Rodríguez, Anilec Vera y Wanda Villasmil, dirigidas por Amílcar García.

Los ganadores de las últimas 7 ediciones de la categoría de dramaturgia del premio Isaac Chocrón, además de Javier Vidal, fueron convocados para crear un texto corto inspirado en el último párrafo de la novela “Pronombres Personales”, publicada por Isaac Chocrón en el año 2002. Ahora, el viernes 23 de septiembre a las 4 p.m. en el teatro Trasnocho se estrenará Ménage à trois – Collage Chocrón, ocho piezas breve “que indagan en la memoria del país, las relaciones afectivas y el concepto chocroniano de <<familia elegida>>”.

Esta puesta en escena está bajo la dirección de Daniel Dannery Forero y con las actuaciones de Stephanie Cardone Fulop, Theylor Plaza, Josette Vidal y Abilio Torres. Funciones: viernes, sábados y domingos a las 4 p.m. Entradas: viernes $10, y sábados y domingos $12.

Acompaña a Giuliana Rodríguez, Desiree Monasterios, Liliana Meléndez y Viviana Castillo mientras desmitifican a la muerte en sus diferentes expresiones, a partir del 23 de septiembre a las 4:30 p.m. en el Trasnocho Cultural. Se parte de la experiencia de Amanecí como con ganas de morirme, obra escrita por Indira Páez y dirigida Mario Sudano que se presentará los viernes y sábados a las 4:30 p.m., y los domingos 4 p.m. Entradas: viernes $12, y sábados y domingos $15.

El 24 de septiembre a las 11 a.m. la Galería ABRA, del Centro de Arte Los Galpones, inaugurará dos nuevas exposiciones: PARIMI NAHI del artista yanomami Sheroanawe Hakihiiwe en el Galpón 6, y LÍMITES/BOUNDARIES de Sandra Vivas en el 9. Horario: de martes a viernes desde las 9 a.m. hasta las 5 p.m., y sábados y domingos desde las 11 a.m. hasta las 4 p.m.

El Grupo Raíces de Venezuela estará este sábado 24 de septiembre a las 5 p.m. en la Sala Fedora Alemán, del Centro de Acción Social para la Música, con valses, bambucos, merengues venezolanos, danzas, tonadas, pasajes y joropos. Entradas: $10 y $15.

Como antesala a Transilvania Music Fest 2022, se celebrará el 24 de septiembre un evento de la movida afro latin house y urbana que se hará en las instalaciones La Quinta Bar: Lujuria. Cato Anaya, que arriba por primera vez a Venezuela, encabeza la lista de DJs y artistas invitados junto a Budú. Puedes adquirir tus entradas en las taquillas de Candy World – Sambil y Chuche Express – CCCT o directamente en el Instagram @transilvaniamf.

José Simón Escalona presentará en el Centro Cultural BOD su versión de Preciosas ridículas, de Moliere, el 24 y el 25 de septiembre a las 4 p.m. Descubre cómo el dramaturgo reinterpreta este clásico del teatro francés y trae a la época contemporánea a sus personajes. Raquel Yánez, Giogia Arismendi, Francisco Aguana, Michael Roa, Armando González y José Alberto Sánchez forman parte de este elenco que interpretará la historia de dos niñas malcriadas y privilegiadas que deben lidiar con una broma pesada de tres jóvenes que quieren darles una lección. Entradas: desde 73,08 bolívares.

Siguen en cartelera

Contusión, obra escrita y dirigida por Jeizer Ruiz, llega a sus últimas tres funciones este 23, 24 y 25 de septiembre en la sala Rajatabla. “Algo nos está ocurriendo, nos estamos transformando como en monstruos…», dicen los personajes interpretados por Jennifer Morales y Leandro Campos. Hora: viernes y sábado a las 5 p.m. y el domingo a las 4 p.m.

Mi último delirio, del Grupo Actoral 80 y con la curaduría de la historiadora Inés Quintero, es una obra basada en las misivas escritas por Simón Bolívar. Es dirigida por Pedro Borgo y protagonizada por Héctor Manrique. Funciones: viernes y sábados a las 7 p.m., y domingos a las 6:30 p.m. Entradas: viernes $12 y sábados y domingos $15.

La obra infantil Muñeco Monstruo, de Javier Moreno, sigue en el Teatro Trasnocho los sábados y domingos a las 2 p.m. Actúan: Abraham Aguilar, Daniel Brito, Diana Rami, Nell Scott, Alán Suárez y Aisha Urbina. Entradas: niños $5 y adultos $15.

El show de comedia Improvisto está en el Espacio Plural del Trasnocho Cultural los jueves a las 7 p.m. Esta propuesta de la agrupación Akeké Circo Teatro es producida por Lilver Tovar y dirigida por Jorge Parra. Entradas: $15 o 120 bolívares.

Leonardo Villalobos está en el Centro Cultural BOD con Diferentes, espectáculo escrito y dirigido por él y en la que comparte escena con Wilmer Ramírez, Neyda Palomo y Yomily Corredor. Funciones: sábados y domingos a las 6 p.m. Entradas: desde 107,62 bolívares.

Los fanáticos del suspenso pueden disfrutar en Cines Unidos de No te preocupes cariño, una cinta de terror psicológico ambientada en los años 50 y protagonizada por el cantante Harry Styles. Esta historia trata de una pareja que vive en una ciudad experimental e utópica que deberá afrontar una perturbadora revelación.

Revive la experiencia de ver en la pantalla grande de Cinex y Cines Unidos Avatar, la película más exitosa de la historia. La cinta de James Cameron se seguirá proyectando en salas nacionales previo al estreno de su esperada secuela.

Pasaje al paraíso es la comedia romántica que junta nuevamente a los actores George Clooney y Julia Roberts. Trata sobre una pareja divorciada que se reúne para evitar que su hija cometa el mismo error que ellos: casarse con la persona equivocada. La película está en las salas de Cinex.

“Una joven que viaja a Detroit para una entrevista de trabajo reserva alojamiento en la ciudad. Cuando llega descubre que la casa fue reservada a dos personas simultáneamente y que hay un extraño alojándose allí”, esa es la sinopsis de Bárbaro, cinta de suspenso y horror que se proyecta en las salas de Cinex.

¡Nop! es una nueva película de ciencia ficción que trae al cine moderno los antiguos relatos ovnis y alienígenas. En este filme dos pueblerinos deben lidiar con un perturbador descubrimiento que cambiará sus vidas para siempre. No te la puedes perder en Cinex.

Dragon Ball Super: Super Hero es la película de la popular y exitosa franquicia japonesa que tiene como protagonista a Son Gohan, el hijo del protagonista de la serie original. Se puede ver en Cinex y Cines Unidos.