En la mañana de este 19 de septiembre, la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación anunció su lista de nominaciones a los premios Latin Grammy, a pocos meses de celebrar lo mejor de la música latina de 2023.

Dentro de las 33 categorías destacan los nombres de los venezolanos Lasso, Danny Ocean, Joaquina, Akapellah, Luis Fernando Borjas y La Vida Bohème.

De estos seis venezolanos, Lasso, Danny Ocean y Joaquina reciben nominaciones por primera vez; en el caso de Borjas, ya ostenta dos Latin Grammys junto a la agrupación Guaco.

La Academia Latina de la Grabación también destacó el trabajo del mexicoamericano Edgar Barrera y los colombianos Shakira, Karol G y Camilo.

La ceremonia de este año se celebrará en el Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes) ubicado en Sevilla, España. Con ello, estos seis venezolanos podrían llegar a recibir una estatuilla en tierras europeas.

Tras el anuncio oficial de La Academia, los artistas reaccionaron a sus nominaciones a través de sus redes sociales.

En total, son 14 venezolanos nominados a la edición 24 de los Latin Grammy:

Lasso, Danny Ocean, Joaquina, Akapellah, Luis Fernando Borjas, La Vida Boheme, Luis Jiménez, Agustín Zubillaga, Elena Rose, Kristhyan Benitez, Pacho Flores, Juan Carlos Pérez Soto, Gonzalo Grau y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar.

Los representantes de Venezuela

La ceremonia de este año será la primera fuera de Estados Unidos y también la primera nominación para algunos venezolanos.

En representación del país, Lasso es el que tiene más nominaciones: Canción del año, Grabación del año y Mejor canción Pop/Rock.

El cantautor expresó su agradecimiento, a través de su perfil de Instagram, al publicar un video en el que se ve sumamente emocionado al enterarse de la noticia; además de una foto con Luis Jiménez, cantante venezolano, quien es uno de los compositores del tema junto a Agustín Zubillaga.

La cantante y compositora Elena Rose fue nominada en la categoría Compositor del Año por su trabajo en reconocidas canciones de diferentes artistas, como es el caso de “Cupido” de Tini.

La venezolana destaca que es la única mujer de la lista, pero no espera que la feliciten por eso, sino porque “entiendes el sacrificio de cualquier ser humano para estar ahí o cumplir cualquier sueño”.

Por otro lado, Joaquina recibe sus primeras nominaciones al Latin Grammy, en las categorías de Mejor Nuevo Artista y Mejor Álbum Cantautor, con tan solo 18 años.

La joven expresó su agradecimiento y emoción por cumplir su sueño desde que tenía 6 años.

La Vida Boheme está nominada en la categoría Mejor Canción Alternativa, por “Aleros/Pompeii” y Danny Ocean figura con “Correcaminos”, junto a Alejandro Sanz, en Grabación del Año.

Por su parte, Luis Fernando Borjas aparece en las nominaciones gracias a su primer proyecto como solista: 5:10 am, nominado a Mejor Álbum Tropical Contemporáneo.

En la lista también resalta la nominación de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, por “Huáscar Barradas Four Elements Immersive Symphony For Orchestra And Chorus”, en la categoría de Mejor Álbum de Música Clásica; y Gonzalo Grau por “Aroma a distancia”, en la categoría Mejor Obra/Composición Clásica.

La lista completa de nominados está disponible en el sitio web de Latin Grammy.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...