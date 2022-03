Los uniformes de los cosmonautas rusos en la EEI: ¿apoyo a Ucrania?

El 18 de marzo, en medio de la tensión por el conflicto Rusia-Ucrania, una imagen desde el espacio le dio la vuelta al mundo: tres cosmonautas rusos arribando a la Estación Espacial Internacional (EEI) y vistiendo un uniforme amarillo con rayas azules.

Oleg Artemyev, Denis Matveev y Sergey Korsakov despegaron desde el cosmódromo de Baikonur (Kazajstán) para una estancia de seis meses a bordo del laboratorio orbital, uniéndose a la tripulación de dos rusos, cuatro estadounidenses y un alemán.

Después de acoplarse a la EEI, los tres cosmonautas salieron de su cápsula Soyuz con trajes amarillos brillantes con rayas azules, en lugar del uniforme azul estándar.

Muchos internautas, incluyendo al astronauta Scott Kelly y el excomandante Chris Hadfield, lo consideraron como un gesto en apoyo a Ucrania.

New crew of cosmonauts just docked with the International Space Station wearing yellow and blue. Good to see. https://t.co/dODbi2uWGC