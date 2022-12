Lo que no debes regalar en el amigo secreto, según seguidores de Efecto Cocuyo

Se acerca la Nochebuena y con ella el tradicional intercambio de regalos o amigo secreto o invisible, como se conoce en algunos países de América Latina. Esta tradición consiste dar un obsequio sorpresa a una persona elegida mediante un sorteo.

En ocasiones quienes que participan en el intercambio manifiestan no estar contentos con lo que recibieron, porque quizás no eran lo que quería, no cubría el monto acordado por los participantes o simplemente no cumplió sus expectativas.

Además de realizarlo en familia, esta tradición se efectúa en escuelas y en los sitios de trabajo, generalmente se establece un monto máximo y mínimo para que todos queden contentos con presente que recibieron.

En Efecto Cocuyo le preguntamos a nuestra audiencia qué cosas no quieren recibir ni regalarían ellos en las fiestas decembrinas. Aquí una lista:

Un portarretrato

Definitivamente si vas a regalar algo durante el próximo amigo secreto, evita que sea un portarretrato. Aunque podría ser un adorno ideal para lucir tus fotografías en la casa, muchas personas consideran que no es el presente adecuado para navidad.

“Una vez participé en un amigo secreto y me dieron un portarretrato. Me molestó mucho porque se supone que se había establecido que el intercambio sería de ropa, pero me regalaron eso y yo me quedé con una sensación como agridulce”, contó un usuario a Efecto Cocuyo.

Chucherías de camionetica

Aunque todo va a depender siempre del monto, muchos usuarios recomendaron no obsequiar las llamadas chucherías que se venden en las camionetas de transporte público.

“Eso de regalar que si chocolates Rodrigo, barriletes y chupetas, no. Es injusto porque si te metes en el amigo secreto y estableces un monto es muy desagradable que metas rellenos con cosas así. Estoy a favor de las listas que hacen las personas con lo que les gustaría recibir, siempre y cuando no se pasen del monto establecido”, agregó una lectora de Efecto Cocuyo.

No regales ropa

Aunque la ropa es una de las cosas que más se suelen entregar en los intercambios, podría ser considerada una de las peores decisiones ya los gustos a la hora de vestir son muy diversos.

“Cuando a uno le dan ropa rara vez le gusta, es algo que preferiría que no me regalen porque siempre termino con una camisa que nunca me pondré o con un pantalón que ni siquiera me sirve. Yo recomiendo relojes, pulseras o hasta un bóxer (ropa interior)”, dice Jason Burgos, a través de WhatsApp.

No a los electrodomésticos

Los electrodomésticos tampoco son una buena opción para agazajar a tu amigo secreto. Dar un tostiarepas o una batidora en un intercambio de obsequios no es la mejor idea, a menos que sea específicamente incluido en una lista de deseos.

“Mi mamá dice que no le gusta que le regalen comida ni utensilios de cocina”, comentó una usuaria.

Productos de higiene personal

Los productos de higiene personal tampoco son la mejor opción de regalos. Para algunos internautas recibir desodorantes y crema dental en un bolsa porque les da un mensaje subliminal y podría considerarse como algo humillante.

“Ese tipo de cosas que podrían ser a mi criterio, humillantes. A mí nunca me lo regalaron, pero si vi a alguien que lo recibió. Y la persona se reía, (la que lo recibió) pero en el rostro se le veía que tenía vergüenza”, cuenta un lector de Efecto Cocuyo.

Jarrones

La mayoría de las personas prefiere que le obsequien cosas que vayan más con su personalidad, en muchas ocasiones es recomendable evitar dar cosas para el hogar, por muy bonitas que parezcan.

Una de nuestras lectoras señala que preferiría que no le den jarrones, o algún otro utensilio del hogar, como las casitas para adornar las paredes, los pañitos para secar los platos o las famosas flores artificiales.

“Tampoco me gustaría que me regalen ropa interior, porque a veces no regalan de algodón, o si no son de abuelitas o para una mujer talla XS 🤡”, comenta.

¿Y a ti que no te gustaría que te regalen? Dínoslo en los comentarios.