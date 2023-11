Truene, llueve o relampaguee, el furor por los conciertos de Karol G en Caracas continúa, y a dos días del comienzo de la venta de entradas para la segunda función ya hay numerosos fanáticos se habían acercado a las afueras del Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT) para intentar adquirir su ticket.

Sin embargo, a las 6:30 de la tarde de este lunes 13 de noviembre, la empresa Ticketmundo anunció a través de la red social X (antes Twitter) que la venta de las entradas será en el estadio Monumental de La Rinconada, a partir de las 8:00 a. m. de este 15 de noviembre.

Esto quiere decir que las personas que habían estado esperando desde el domingo 12 cerca del CCCT ahora deberán irse al Monumental y comenzar una nueva fila en las inmediaciones del flamante campo de beisbol.

La venta de boletos para la primera presentación de “la Bichota” en el país empezó el 1 de noviembre en las taquillas de Ticketmundo, ubicadas en el CCCT, y en el sitio web de la compañía.

Los fanáticos de la artista colombiana acamparon en las afueras del centro comercial, a la espera de poder conseguir una entrada para disfrutar del concierto que ofrecerá el 22 de marzo de 2024.

Sin embargo, la existencia de los boletos se agotó en menos de media hora y muchas de las personas que hicieron fila por un día entero se fueron a casa con las manos vacías.

La productora PPP Music Vzla confirmó una segunda fecha para el 23 de marzo. Esta nueva función también será en el estadio Monumental de La Rinconada, que cuenta con un aforo de aproximadamente 40 mil asientos.

Aún había incertidumbre sobre dónde sería la venta

Ticketmundo anunció que la venta de tickets para este show empezará el miércoles 15 de noviembre. Seguidores de la cantante colombiana de Caracas y otras regiones del país se trasladaron a las cercanías del CCCT desde las 12 del mediodía del domingo 12 de noviembre.

Las primeras personas que llegaron se acercaron a la taquilla dentro del centro comercial y solicitaron información sobre el proceso del miércoles. Los empleados dijeron desconocer si los boletos serían vendidos en el CCCT o en el Monumental de La Rinconada.

Pese a la incertidumbre, tres encargados tomaron la iniciativa y comenzaron a anotar en una lista por orden de llegada a todos los presentes en las afueras del CCCT.

A las 3 p.m. de este 13 de noviembre ya había unas 400 personas anotadas en el documento, aunque la ticketera advirtió que no se harán responsables del registro y que si la venta se realiza en otro lugar tendrán que hacer la fila entera.

Ni la lluvia detiene a estos seguidores de Karol G

Aproximadamente a las 3 p.m. comenzó a llover y en lugar de retirarse o buscar un techo para guarecerse, los diferentes grupos que ya se habían instalado en la avenida La Estancia se quedaron sentados y sacaron sus paraguas e impermeables

En medio de la lluvia, los fanáticos se mantuvieron en sus sitios y siguieron esperando frente al Instituto Nacional de Canalizaciones en la Avenida La Estancia.

Saraí Ramírez se incorporó a la fila a las 5 p.m. del domingo 12 y expresó su preocupación sobre si la venta iba a ser en el CCCT o no. La joven vive en Higuerote, estado Miranda, y es la número 64 de la lista.

“Ticketmundo no nos ha dado respuesta de si nos va a vender o no. Se escuchan rumores que la van a vender en otro sitio. No nos dan respuesta de nada”, dijo Ramírez, quien ya llevaba casi 24 horas en la cola.

Amanda López, de Caracas, y su sobrina Verónica, que vive en Los Teques, lucían más animadas y aseguraron que con todo y lluvia iban a comprar sus entradas para el concierto.

Verónica fue una de las centenas de “Bichota Lovers” que se quedaron sin boleto el pasado 1 de noviembre, pese a haber dormido en las afueras del CCCT la noche anterior.

Todas estas personas tendrán que recoger sus cosas y trasladarse al Monumental de La Rinconada si tienen planeado seguir esperando el comienzo de la venta de los boletos. Todos tendrán que hacer la cola desde el inicio.

Los precios de las entradas para este segundo concierto de la colombiana serán los mismos que para la primera fecha, y van desde $30 hasta $500.

