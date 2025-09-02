La voz de la cantante franco-venezolana, Elisa Lécuyer, se volverá a escuchar en nuestro país, donde hará una gira que la llevará por Maracaibo, Valencia y Caracas.

Después de una primera invitación a Caracas en 2023 para la fiesta de la francofonía, Elisa regresa acompañada por el pianista Clément Simón.

Presentará sus canciones originales y temas favoritos del repertorio venezolano y francés, además de algunas sorpresas, de acuerdo con la gacetilla de prensa.

El primero de los conciertos, organizados por el circuito de Alianzas francesas, será el 5 de septiembre en el Teatro Baralt, de Maracaibo; el segundo, el día 12 en el Colegio de Abogados de la ciudad de Valencia; y el tercero el 13 en el Centro Cultural de Arte Moderno, en Caracas.

De padre francés y madre venezolana, Elisa Lécuyer es una cantante que se caracteriza musicalmente por su universo mestizo producto de su crianza bicultural.

Del jazz a la salsa, pasando por la bossa-nova, la chanson, la comedia musical y el pop, elige sobre todo las piezas que canta por las historias que cuentan y se le valora como una verdadera cuenta-melodías que “logra sumergir al público en un mar de emociones tan diversas como las canciones que interpreta”, se lee en la nota de prensa.

Elisa se inicia en el mundo de la música desde pequeña y a los 18 años viaja a París a cursar estudios superiores de literatura y cine. Al mismo tiempo, se inicia en el jazz en la escuela Le CIM y diversos conservatorios parisinos.

Actualmente es uno de los rostros del jazz vocal de la Ciudad Luz y es miembro y partícipe de diferentes grupos y proyectos musicales, con presentaciones en reconocidas salas, clubes de jazz y festivales de Francia.

A finales de 2021, gana en Alemania, con una canción original, el primer premio y el premio del público del “Festival Rock & Chanson” organizado por el grupo Polonica en la ciudad de Colonia.

En 2022, con el octeto de latín jazz “Luna Ocho”, estrena su primer álbum como solista “Puro Teatro”, disponible en todas las plataformas. En 2024, presenta bajo su propio nombre su EP “Ouverture” que constituye un homenaje a las comedias musicales que adora desde niña.