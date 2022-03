La embajada francesa celebrará a la mujer en el Trasnocho y Tania Sarabia estará en el BOD

El martes 8 de marzo es el día Internacional de la Mujer y la Embajada de Francia lo celebrará con un par conciertos que incluirán obras de compositoras de los últimos tres siglos; dos de ellas son músicas contemporáneas. Además, el Teatro Trasnocho continúa con su séptimo Festival de Jóvenes Directores con el estreno de Penitentes y Tania Sarabia nos contará que La vida es un ratico.

La Embajada de Francia en Venezuela festeja el día Internacional de los derechos de las mujeres con un concierto de Compositoras de los siglos XIX, XX y XXI. Habrá dos funciones, la primera el 8 de marzo a las 4:30 p.m. en el Patio Central del Trasnocho Cultural, y la segunda el viernes 11 a las 3 p.m. en la Sala Fedora Alemán, en el Centro Nacional de Acción Social por la Música.

Diana Arismendi será la encargada de dirigir el repertorio de música de cámara que incluye obras de siete compositoras de Alemania, Francia, Polonia, España y Venezuela. Entre estas se encuentra la misma Arismendi, quien estrena mundialmente su más reciente obra, Elegos II; también la española Consuelo Díaz presentará su concierto para tríos de la mano de Corina Álvarez, en el violín; Valmore Nieves, en el cello; y Nadeztha Hernández, en el piano. Otros nombres que destacan dentro del programa son los de Clara Schumann, Anna Miernik, Nadia Boulanger, Grazyna Bacewicz y Teresa Carreño.

Inmediatamente después habrá un conversatorio en el que la periodista Faitha Nahmens, la actriz y directora Julie Restifo y Diana Arismendi hablarán del papel de la mujer en el arte.

A partir del 4 de marzo a las 6:30 p.m. estará en las tablas Penitentes, segundo montaje que forma parte del Festival de Jóvenes Directores del Trasnocho de este año. Omar Churios es el responsable de la dirección de esta obra que critica la intolerancia política y religiosa de Venezuela, al usar como punto de referencia la homosexualidad desde tres perspectivas distintas. De viernes a domingos a las 6:30 p.m. podrás ver las actuaciones de Francisco Aguana Guillén, Jeizer Ruiz y Rafael Monsalve.

Desde el 4 de marzo a las 4 p.m. en Sala La Viga, en el Centro Cultural Chacao, los más pequeños de la casa podrán acompañar a los fantasmas Gótico, Melinda y Fanti en La casa embrujada, un espectáculo infantil en el que disfrutarán de una divertida historia de una joven pareja que compra una casa sin saber que estaba habitada por una familia de espectros. Carlos Di Eugenio dirige esta pieza, escrita por José Alfredo Figueroa. Actúan Ángel Suárez, Edelfer Álvarez, Gabriel Márquez, Junios Correa, Melanie Anuel y Virginia Rivero.

Astrid Carolina Herrera regresa a los escenarios con Lo que no te dijeron del sexo, monólogo escrito, dirigido y producido por ella misma. Herrera ofrece responder de manera jocosa y ocurrente dudas frecuentes sobre la intimidad el viernes 4 a las 6 p.m. y el sábado 5 a las 4 p.m. en el Centro Cultural BOD.

La Orquesta Barroca Simón Bolívar estará el 5 de marzo a las 11 a.m. en la Sala Fedora Alemán, del Centro Nacional de Acción Social por la Música, con el concierto La pasión y un adiós. Bajo la batuta del maestro Boris Paredes, tocarán la Obertura L’ Isola Desabitata, la Sinfonía No. 49 en Fa menor » La Pasión», y la Sinfonía No. 45 en Fa menor «Sinfonía de los adioses».

El 5 de marzo a las 4 p.m. en Concha Acústica del Parque Los Caobos habrá una presentación de la Orquesta de Rock Sinfónico Simón Bolívar, dirigida por Luis Rodrigues Aray. Interpretarán versiones de canciones originales de bandas como Dream Theater, Kiss, Queen, AC/DC, Aerosmith y Metallica.

La academia Música y Artes Enarmonía ofrecerá un recital de piano con sus niños y jóvenes, quienes serán dirigidos por Antonio Abolio. La Sala Fedora Alemán, del Centro Nacional de Acción Social por la Música, será la sede de este concierto, cuyo repertorio incluye obras de los maestros M. Moleiro, A. Romero, F. Ruiz y J. V. Torrealba

Carmen Julia Álvarez y Rosario Prieto vuelven a las tablas con Sin fecha de vencimiento, una comedia dirigida por Daniela Alvarado que se presentará desde el 5 hasta el 20 de marzo los sábados y domingos a las 5 p.m. en el Centro Cultural BOD.

La Orquesta Alma Llanera Región Capital integrada por músicos entre 9 y 17 años, provenientes de 24 núcleos desplegados por Caracas, tocarán un repertorio que representa Las Raíces Venezolanas en el Centro Cultural Chacao el 6 de marzo a las 11 a.m. El profesor Edward Bogado encabeza las filas de los jóvenes que utilizarán diferentes instrumentos vinculados a nuestra tradición.

Zarzuela, una nostálgica llamada España será una catedra de canto lírico de la mano de Lucy Ferrero, quien será acompañada por el pianista Serguei Pylenkov. Este encuentro musical tomará lugar el 6 de marzo a las 3 p.m. en la Sala Fedora Alemán en el Centro Nacional de Acción Social por la Música.

Tania Sarabia vuelve al Centro Cultural BOD el 6 de marzo a las 4 p.m. con La vida es un ratico, un Stand-up comedy original de Bladimir Aguilera, quien se inspiró en las vivencias de la actriz para escribirlo.

La segunda temporada de la comedia romántica Guía astrológica para corazones rotos llegará a Netflix el 8 de marzo. Esta segunda entrega reanuda las aventura de Alice y aquel gurú de la astrología que la asiste en su búsqueda del amor.

Netflix liberará la más reciente temporada de The Last Kingdom el jueves 9 de marzo. La popular y exitosa serie vuelve junto al astuto sajón, Uhtred, quien quiere reclamar su derecho de nacimiento sobre las tierras que le fueron arrebatadas por su tío.

El popular manga de comedia Kotaro vive solo tendrá una adaptación animada exclusiva para Netflix. El anime se centra en un niño independiente de solo cuatro años y sus aventuras diarias, y se podrá ver a partir del 10 de marzo en la plataforma de streaming.

“Tras un aterrizaje forzoso en 2022, Adam Reed, un piloto de combate y viajero del tiempo, forma equipo consigo mismo cuando tenía 12 años para salvar el futuro”, es la sinopsis que Netflix ofrece de El Proyecto Adam, su nuevo largometraje que estará disponible desde el 11 de marzo.

La película Belfast se estrenará en Venezuela el viernes 11 de marzo en las salas de Cinex. La cinta está nominada a siete galardones en la 94.ª edición de los Premios Óscar, incluida mejor película, y ganó el premio elegido por el público en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2021. El filme, escrito y dirigido por Kenneth Branagh, narra la infancia de un niño en medio del conflicto de Belfast, Irlanda del Norte, en 1969 durante la disputa entre protestantes y católicos.

Swort Art Online: Progressive – Aria of Starless Night es la más reciente adaptación de la serie de novelas ligeras japonesas protagonizadas por Kirito, un joven amante de los videojuegos que es transportado dentro de SAO, un mundo de realidad virtual. El filme llegará a las salas de Cine el 11 de marzo.

Siguen en cartelera

El 4, 5 y 6 de marzo a las 4 p.m., serán las últimas funciones de Closer, obra con la que subió el telón del 7mo Festival de Jóvenes Directores Trasnocho. La dirección corre por cuenta de Elis Blanco Jasen, y actúan Erick Palacios, Karla Vieira, Theylor Plaza y Beatriz Sojo.

El popular superhéroe de DC, Batman, volvió a la gran pantalla el domingo 20 de febrero. The Batman es la nueva película que contará la historia del vigilante y detective de Ciudad Gótica, que en esta oportunidad será encarnado por Robert Pattinson.

Licorice Pizza es un filme escrito y dirigido por Paul Thomas Anderson, que está nominado a tres categorías de los Premios Oscar, incluyendo mejor película. La cinta relata los primeros pasos en el amor de Alana Kane y Gary Valentine en el Valle de San Fernando, California, en el año 1973.

El exorcismo de Dios es una nueva película de terror que trata sobre el padre Williams, un religioso que es poseído por el demonio que intentaba expulsar de una joven y es obligado a cometer los más terribles pecados.

Muerte en el Nilo es la nueva adaptación cinematográfica de la novela homónima publicada por Agatha Christie. La historia se centra en un detective que investiga el asesinato de una joven y rica muchacha, quien murió en el mismo crucero por el Nilo donde él pasaba sus vacaciones.

Uncharted: Fuera del mapa es una película que adapta los populares videojuegos de aventuras donde seguimos los pasos del carismático Nathan Drake, a quien dará vida en esta ocasión el actor británico Tom Holland.