Febrero se despide con Isabel Palacios, Hamlet y más música en la Cultural Humboldt

Este fin de semana la cartelera caraqueña se despide del mes del amor y la amistad con espectáculos como Cantos de amor a venezolanos a la luz de las velas, en los jardines del Museo de Bellas Artes (MBA), y Atracción, Amor y Pasión. Música y Naturaleza, en la Asociación Cultural Humboldt.

En teatro los estrenos son: Hamlet, versionado por Rufino Dorta, El efecto, dirigida por Sebastian Chong; y Algo de todo esto es vivir, de Juan Carlos De Petre; además, de la nueva temporada de Madres, Javier Vidal.

Hoy a las 5 p.m. Rufino Dorta estrenará en el Teatro Alberto de Paz y Mateos, en la urbanización Las Palmas de Caracas, su versión de Hamlet. Esta propuesta de la obra de William Shakespeare la protagonizan Ludwig Pineda y Omar Churion.

Conoce o redescubre la historia del príncipe danés que busca vengar el asesinato de su padre y rescatar a su madre de los brazos de su ambicioso tío. Funciones: de jueves a sábados a las 5 p.m., y los domingos a las 3 p.m. Entradas: $5.

El efecto, de Lucy Prebble, será la séptima propuesta del Festival de Jóvenes Directores de este año y se podrá ver en el Teatro Trasnocho a partir de este viernes 24 de febrero a las 5:30 p.m. Sebastián Chong, el director de la pieza, la describe como una “obra dramática emotiva y sorprendentemente humana que profundiza en la cordura, el cerebro y los límites de la medicina, junto con las ideas del destino, la lealtad y la inevitabilidad de la atracción física”.

El elenco lo componen: Kate Ramos, Mauricio Celimén, Rossana Hernández y Elvis Chaveinte. Funciones: viernes a las 5:30 p.m., y sábado y domingo a las 4:30 p.m. Entradas: viernes $10, y sábados y domingos $15.

Madres, de Javier Vidal, volverá a la marquesina hoy a las 7 p.m. con una nueva temporada en el Centro Cultural BOD. Esta comedia dramática trata sobre el reconocimiento del que es diferente, la solidaridad y la diversidad. El propio Vidal, Julie Restifo, Stephanie Cardone y Josette Vidal conforman el elenco que interpreta la historia de una hija y tres madres. Funciones: jueves y viernes a las 7 p.m., y sábado y domingo a las 6 p.m. Entradas: desde 443,59 bolívares.

La noche del 25 de febrero los jardines del Museo de Bellas Artes se iluminarán a la luz de la velas y será el escenario del primer concierto del año de Spotlight Venezuela. Isabel Palacios y Las Voces de la Camerata de Caracas se pasearán por un repertorio de canciones de amor venezolanas de diferentes épocas.

Este viaje musical se podrá disfrutar a partir de las 7 p.m. del último sábado de febrero. Entradas: $50, $60 y $70.

El comediante Benjamín Rausseo se suma a la celebración del amor y la amistad con su show Er Conde Enamorao, el 25 de febrero a las 8:00 p.m en el Hotel Meliá Caracas. Entradas: desde $40,91.

El domingo 26 de febrero a las 11:30 a.m. la Asociación Cultural Humboldt despedirá el mes con Atracción, Amor y Pasión. Música y Naturaleza. El grupo de cámara de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas interpretará obras de: Schumann-Blumenstück para piano con Sadao Muraki; Khachaturian-trío para clarinete, violín y piano con Mariana Núñez, Rosana Sánchez y Sadao Muraki; Arvo Paert-Spiegel im Spiegel- dúo violín y piano con María Fernanda Montero y Sadao Muraki; y Vivaldi- concierto para flauta en Re mayor, Op.10 No.3, RV 428 «Il Gardellino» con la solista Ariana Corrales y el director invitado Ramón Poleo. Entradas: $5, $10 y $15.

Después de 11 años, regresa a Caracas la cantante de música cristiana Christine D’ Clario para continuar con su tour Hasta Poder Ver en Gimnasio José Joaquín “Papá” Carrillo (Parque Miranda) el 25 de febrero a las 4 p.m. La agrupación más relevante de este género en Venezuela, Jahaziel Band, también participará en el concierto. Entradas: entre $20 y $60.

La Asociación Cultural Humboldt continuará este 25 de febrero a las 4:15 p.m. con la serie La Historia de la Música en 5 conciertos. La Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, bajo la batuta del maestro Rodolfo Saglimbeni y junto al pianista Juan Pablo Gámez, ofrecerá al público El romanticismo, donde tocarán un repertorio que incluye piezas de los compositores Berlioz y Schumann. Entradas: $5, $10 y $15.

El domingo 26 de febrero tienes la oportunidad de ver el más reciente trabajo del Teatro Altosf, que se presentará en el Centro del Movimiento Creador ubicado en la Colonia Tovar. Juan Carlos De Petre estrenará Algo de todo esto es vivir, una obra inmersiva que debe vivirse para poder describirla.

El elenco cuenta con: Ernesto Suárez, Livia Peña, Luz De Petre, Ramón Blanco, Mildred Maury, José Luis Rosales, Ana Emilia Lyon y Álvaro Ortiz. La sala está a 18 minutos de la iglesia de la Colonia Tovar. Hora: 12 m. Entradas:$20 con transporte desde Caracas; $15 con transporte desde el pueblo de la Colonia Tovar y sin transporte $10. Para más información llamar o escribir al 0416 5393688.

Siguen en cartelera

El 24 de febrero también continuará el Ciclo de Arte Vivo, una serie de conciertos en el Centro Cultural BOD que busca impulsar el Pop Rock venezolano y darle difusión a grupos emergentes de esta corriente musical. El viernes a las 7 p.m. en los Espacios Abiertos estarán Samantha Dagnino y Señorita Cometa. Entradas: desde $4,55.

El 24, 25 y 26 de febrero serán las últimas tres presentaciones de Sangre en el Diván en el Trasnocho Cultural. Esta obra del Grupo Actoral 80 se basa en la novela homónima escrita por Ibéyise Pacheco y narra las confesiones estremecedoras del siquiatra y exrector de la UCV, Edmundo Chirinos, condenado a 20 años de prisión por el asesinato de la joven Roxana Vargas, de 19 años. La dirección está a cargo de Héctor Manrique, quien también protagoniza, y de Pedro Borgo. Funciones: viernes a las 6 p.m., y sábado y domingo a las 5 p.m. Entradas: viernes $10, y sábados y domingos $15.

Aún puedes ver en Cines Unidos y Cinex TÁR. Esta cinta de Todd Field es protagonizada por Cate Blanchett y trata de qué pasa cuando se pierde el poder. El largometraje cuenta la historia ficticia de Lydia Tár, una prestigiosa directora de orquesta que debe enfrentar cómo su vida mediática se derrumba después que se descubren sus secretos más oscuros.

Hasta el 26 de febrero se presentará La muchacha de los libros usados en el Trasnocho Cultural.¿Qué sentido tiene contar una historia? Intenta hallar esa respuesta viendo esta propuesta teatral que nos ofrece Frank Coello, inspirada en la obra original del argentino Arístides Vargas. Actúan: Karen Rosales, Jayler Romero, Anabella Giménez y Paul Gámez. Funciones: viernes a las 7:30 p.m., y sábados y domingos a las 7 p.m. Entradas: viernes $10, y sábados y domingos $15.

También está Taxi, de Ray Cooney, en el Centro Cultural BOD. En esta versión de Juan Souki actúan: Aroldo Betancourt, Sonia Villamizar, Maria Antonieta Duque, Augusto Nitti, César Bencid y Agustín Segnini. Es una comedia sobre los enredos de Juan García, un taxista que tiene dos familias al mismo tiempo. Funciones: jueves, viernes y sábados a las 7 p.m., y los domingos a las 5 p.m. Entradas: desde 406,69 bolívares.

Los Fabelman es el proyecto más íntimo y personal de Steven Spielberg. Este filme narra sus primeros años de formación artística y cómo su familia fue fundamental para consolidar su amor por el séptimo arte. La cinta cambia los nombres de los involucrados, pero mantiene intactos los hechos que llevaron a Spielberg a ser quien es hoy en día. Se proyecta en Cines Unidos y Cinex.

Aún puedes disfrutar de Laponia, dirigida por Basilio Álvarez, en el Trasnocho Cultural. En esta producción del Grupo Skena, Sócrates Serrano, Nerea Fernández, Patty Oliveros y Marcos Moreno dan vida a la historia de una familia caraqueña que decide pasar la Navidad en un poblado de Finlandia, donde reside una de las dos hermanas, que es interpretada por Fernández. ¿Qué podría salir mal? Averígualo por ti mismo. Funciones: viernes a las 8 p.m., y sábados y domingos a las 7 p.m. Entradas: viernes $10, y sábados y domingos $15.

Hace más de 10 años James Cameron nos trajo Avatar, la película más exitosa de la historia y uno de los filmes con mejores efectos especiales que se hayan visto. Puedes ver The Avatar: The Way of Water en Cines Unidos y Cinex, para descubrir cómo han progresado las vidas de nuestros protagonistas después de los sucesos de la primera entrega.

Black Panther: Wakanda Forever, secuela de la película de 2018 que fue nominada a los Premios Oscar, está en las salas de Cinex y Cines Unidos. En 2020 el protagonista de la primera entrega falleció y Marvel Studios decidió retirar a su personaje de su universo cinematográfico, por lo que la protagonista de este filme será la hermana de T’Challa, héroe que interpretaba Boseman.