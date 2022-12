El rock sonará con otra fuerza en el Femme Fatale Fest

El rock sonará con una fuerza especial el jueves 15 a las 6 de la tarde con la primera edición del Femme Fatale Fest, que reunirá a tres bandas rockeras encabezadas por artistas talentosas que buscan «romper patrones y esquemas» y conquistar al público.

El festival será en Teatrex, en El Bosque, donde estarán las agrupaciones: Curetaje, Plan9, Nomásté y la cantautora Carol Ángel, con su tema promocional “Come with me now”.

Curetaje presentará sus versiones de la banda “The Cure”, interpretadas por su vocalista Ingrid D.

Plan9, con Alberta Centeno a la cabeza, ofrecerá su trabajo más reciente; mientras que Nomásté mezclará sus ritmos latinos con jazz, gypsy, ska y funk.

“Siempre he estado rodeada de hombres, en especial en el ámbito musical, ahora con Curetaje he sentido que hay un compañerismo y mucho apoyo, nunca he sentido rivalidades y para este festival estamos sumamente emocionadas de compartir con otras bandas que involucran a mujeres, así que nos veremos en el Femme Fatale Fest”, comentó Ingrid D.

Para Alberta Centeno este festival es una oportunidad para compartir con otras artistas y agradece la organización de este evento.

La líder y vocalista de Nomásté, Kueylam Nieto, invita a los apasionados del rock a disfrutar de este “show lleno de representación femenina”.

Los interesados podrán adquirir sus entradas en: www.teatrex.com.ve / +58 4123303330 y en las taquillas del Teatrex (PB torre Fedecámaras, El Bosque).