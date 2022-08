El primer DJ venezolano que es escuchado en Tomorrowland

Alejandro Gallardo, mejor conocido como Monkey Slim (@monkeyslim), es un DJ y productor venezolano que estuvo presente en Tomorrowland 2022, uno de los festivales de música electrónica más importantes del mundo.

Luego de dos años sin un encuentro presencial debido a la pandemia por COVID-19, el festival se celebró en Bélgica desde el 15 hasta el 31 de julio y con la participación de más de 700 artistas de la industria musical.

Este caraqueño tiene 27 años de edad, y de estos al menos 10 se los ha dedicado a la música. Describe el festival como una de las satisfacciones más grandes que ha tenido en su vida y espera seguir «dejando el nombre de Venezuela en alto».

“Hice la conexión, a través de mi música, con alguien de Tomorrowland; me dice que le gusta mi trabajo, pero que no puedo conseguir un espacio en el festival porque no tengo tantos proyectos, entonces le pregunté ‘Qué podemos hacer?’, cuenta Alejandro.

Desde hace un año existía la posibilidad de que la música de Monkey Slim fuese escuchada por más de 400 mil personas, pero no fue hasta enero de 2022 que el DJ venezolano recibió la confirmación de su presencia en Tomorrowland.

“Me confirman que ya tienen mi entrada, mi pase a backstage y dos de mis temas seleccionados para el festival, y me preguntan ‘Vienes o no?’, relata Alejandro desde Francia para Solaz.

Fue gracias al apoyo del dj mexicano Mastachi (@mastachidj), con quien comparte la autoría de un tema, que la música de Monkey Slim fue escuchada en Tomorrowland.

Luego de estrenar un tema juntos, una de las canciones de Monkey Slim hizo su propio debut en este festival de música electrónica.

“A lo mejor mucha gente va a decir que no toqué, sino que pusieron mis temas; pero eso no es relevante para mí porque mi música tiene el nombre de Venezuela, de mi proyecto y de 14 años de mi vida”, dice.

“Siento que estoy viviendo un sueño”

Entre las clases del colegio, los recreos y las tardes libres, a Alejandro Gallardo siempre le gustó la música y, sobre todo, mezclar (combinar canciones y sonidos en un solo audio).

Cuando tenía 14 años y estudiaba en un colegio por la zona residencial de El Paraíso, en Caracas, Gallardo comenzó a involucrarse, “sin querer queriendo”, en el mundo de la producción musical.

“Algunas personas pueden tener un gran trasfondo en su historia, pero en mi caso fue bastante simple: me gustaba la música”, cuenta el actual DJ al recordar ese tiempo.

Junto a un compañero de la misma institución y con gustos similares, Gallardo comenzó a aprender cada vez más acerca de la producción musical y se fue especializando.

Cuando cumplió 18 años tuvo la oportunidad de producir la musicalización y el opening del concierto de Brytiago, reconocido reggaetonero de Puerto Rico, gracias a la oportunidad que le ofreció el director creativo Anthony Ciardiello, mejor conocido como VJ Neon.

“Me preguntó qué se me ocurría para ese proyecto y yo no tenía idea de nada porque era la primera vez que trabajaba con un artista grande, pero igual le dije que lo hiciéramos”, cuenta Gallardo.

Después de esa primera experiencia ha trabajado con artistas como Guaynaa, Sech, Manuel Turizo y Lunay.

Su enfoque principal está en la música house (electrónica), pero igualmente puede trabajar en el reggaeton; “yo hago lo que sea”, dice Alejandro, quien prefiere aprovechar las oportunidades laborales del camino.

“A los 18 años uno cree que se las sabe todas, así que yo aceptaba estos trabajos porque me divertían, pero ahora siento que estoy viviendo un sueño mucho más grande”, confiesa el caraqueño.

Más allá de la música

En 2018 decide emigrar de Venezuela a México para avanzar con su carrera profesional y conocer lo que ofrecía esta industria, a pesar de que “no tenía ninguna oportunidad musical ni laboral, tampoco alguien que me recibiera”.

“No fue hasta los 23 años, cuando salí de mi país, que comprendí que el mundo de la música es gigante y que Monkey Slim podría convertirse en algo más allá de lo que yo creía”, dice Alejandro, quien también es Licenciado en Comunicación Social.

Cuando ya tenía ocho meses viviendo en la ciudad de México, Monkey Slim se presentó en EDC (Electric Daisy Carnival), uno de los festivales de música más importantes de Latinoamérica, y frente de 200 mil personas estrenó un tema musical.

Actualmente, Alejandro también tiene su propia agencia de publicidad y gestión de imagen, La Folie Agency, con la que ha trabajado con artistas venezolanos como Gustavo Elis y Sixto Rein.

La fama no lo desvela, solo quiere que su música se escuche en cualquier parte del mundo y que el público sepa que viene de Venezuela.

“Estoy plenamente seguro de que el trabajo siempre vence al talento, por lo que le digo a los jóvenes que, sin importar su nacionalidad, la industria de sus sueños tiene un lugar para ellos; siempre y cuando aporten algo”, dice Monkey Slim.