La oferta de películas y series de este mes viene cargada de: regresos muy esperados, como el Alice in Borderland, en Netflix; terror que te hará saltar de tu asiento con la cuarta entrega de El Conjuro y un par de sorpresas que no querrás perderte. Desde el cine hasta el streaming, prepárate para una cartelera que promete mantenerte pegado a la pantalla.

Cine

Arrancamos septiembre con el último capítulo de una de las sagas de terror más exitosas de la última década. El conjuro 4: Recuento final marca el cierre de la historia principal de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, interpretados una vez más por Patrick Wilson y Vera Farmiga.

El director Michael Chaves regresa para dirigir este final, que promete una conclusión a la altura para los personajes que han luchado contra el mal durante más de diez años.

La siguiente semana, el 11 de septiembre, las salas venezolanas se vestirán de animé con el estreno de Demon Slayer: El castillo infinito. Esta película da continuidad a la aclamada serie de animación japonesa y se centra en el clímax de la batalla entre la Corporación de Cazadores de Demonios y el Rey Demonio.

Los seguidores de Tanjiro Kamado y sus amigos podrán disfrutar de un espectáculo visual con coreografías de lucha espectaculares, dignas del esperado desenlace de una de los animes más populares del momento.

Netflix

Netflix inicia septiembre con la miniserie Black Rabbit, un drama criminal que se sumará a la plataforma el jueves 18 y contará con seis episodios. La trama sigue a un exitoso dueño de un bar que se ve arrastrado al peligroso mundo criminal de su hermano, de quien se había distanciado.

Jason Bateman y Jude Law protagonizan esta historia que explora temas como la lealtad, la familia y las decisiones morales.

Un día después, el 19 de septiembre, Netflix estrenará una cinta que espera hacerte pensar en qué harías si el mundo colapsara. El refugio atómico es una producción española ambientada en un búnker de lujo que, como su nombre lo indica, es el último refugio de un grupo de millonarios después de una guerra nuclear.

El largometraje se desarrolla en un espacio cerrado y la tensión aumenta a medida que el suministro de comida y las relaciones entre los personajes comienzan a deteriorarse.

El 25 de septiembre llegará a la “N Roja” la tercera y última temporada de la serie japonesa Alice in Borderland. Arisu y Usagi, interpretados por Kento Yamazaki y Tao Tsuchiya, que regresa a las pantallas para enfrentarse a nuevos y mortales juegos.

Esta entrega promete resolver todos los misterios que rodean a Borderland y su conexión con el mundo real. La serie, basada en el manga de Haro Aso, mantendrá su estética de suspenso, intriga y acción.

Prime Video

Una de las grandes apuestas de Prime Video es The Girlfriend, una comedia romántica que aterrizará en la plataforma el 10 de septiembre. La historia se centra en un joven que, para complacer a sus padres, contrata a una actriz para que se haga pasar por su novia en la cena de Acción de Gracias.

El 17 de septiembre prepárate para un nuevo viaje al mundo de superhéroes más irreverente y violento. Gen V, spin-off de la aclamada The Boys, regresa para seguir explorando la Godolkin University y a los jóvenes con superpoderes que estudian en ella.

HBO Max

A partir del 7 de septiembre, podrás ver en HBO Max un nuevo drama criminal producido por el director de la exitosa Succesion: Task. Colin Farrell interpreta a un detective de Chicago que acepta un trabajo para infiltrarse en un club de striptease, pero termina resolviendo un caso de personas desaparecidas que nadie quiere investigar.

Disney Plus

Y en Disney Plus, tendremos una entrega más de Only Murders in the Building. Esta cuarta temporada empezará con un nuevo asesinato, que tiene como víctimas a los habitantes del icónico edificio Arconia.

Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez vuelven con un nuevo caso que se centra en el misterioso asesinato de Sazz Pataki, la doble de Charles-Haden Savage. El estreno será el 9 de septiembre.