El Cascanueces, La Billo’s Caracas Boys y Huáscar Barradas para celebrar diciembre

A pocas semanas de la Navidad, El Cascanueces, La Billo’s Caracas Boys y el espectáculo de Huáscar Barradas llegan a la marquesina caraqueña como opciones para disfrutar de las fechas decembrinas. Además, Fonseca estará celebrando sus 20 años de carrera con un concierto en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT).

A partir del 10 de diciembre, El Cascanueces, con coreografía del maestro Vicente Nebrada, celebrará 26 años de acompañar las navidades caraqueñas. La historia del juguete de la joven Marie y el Rey de los ratones estará hasta el 22 en la sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño. La Orquesta Sinfónica de Venezuela, bajo la batuta de Alfonso López Chollett, interpretará una vez más las partituras de Tchaikovski. Elisa Vegas y Daniel Gil son los directores invitados. Las funciones son todos los días a las 4 p.m. Entradas: entre $5 y $50.

Dale la bienvenida a la Navidad junto a La Billo’s Caracas Boys el 11 de diciembre en el Centro Cultural BOD, donde la “Orquesta más popular de Venezuela” tendrá dos presentaciones. Canta junto a ellos sus temas navideños más icónicos a las 11 a.m. y a las 4 p.m. Entradas: desde 377,39 bolívares.

El cantautor colombiano Fonseca regresará a los escenarios venezolanos el 10 de diciembre a las 4 p.m, cuando ofrecerá un concierto en la Terraza del CCCT. El ganador del Latin Grammy celebra 20 años de carrera artística y no puedes perderte la oportunidad de festejarlo junto a él. Entradas: $75, $165 y $210.

Si eres amante del Hip Hop el Festival Cultura Lirica es el evento indicado para ti. Esta segunda edición se hará en la Plaza Alfredo Sadel y contará con artistas como Apache, Akapellah y Lil Supa, el evento será hoy a partir de las 12 meridiem. Entradas: $25.

También hoy 8 de diciembre a las 5 p.m. los tenores Domingo Balducci y Arturo Bocarruido estarán en el Centro Cultural Chacao. Sé parte de Serenata de Dos Tenores, un viaje musical que incluirá boleros y canciones emblemáticas del teatro musical y la ópera. Entrada libre.

El Festival de Gaitas Friedman Arts & Músic Fest 2022 será el 9 de diciembre desde las 11 a.m. en la Terraza Parque Cerro Verde. Disfruta de las presentaciones de los colegios invitados, la presentación de la promoción 60 del Emil Friedman y de artistas especiales como Kobi Cantillo. Entradas: $25.

Para cerrar la celebración de sus 40 años de vida artística, Emilio Lovera presentará su show Clásico en el Anfiteatro El Hatillo el 9 de diciembre a las 8 p.m. Disfruta de este viaje por las cuatro décadas de actividad del comediante venezolano. Entradas: $20 y $30.

Este año se cumplen 42 años de la muerte de John Lennon, el líder de The Beatles, y la agrupación Los Beat3 ofrecerá el 9 de diciembre a las 7 p.m. un concierto tributo al cantante británico en el Centro Cultural BOD. En WAR IS OVER! (Si tú quieres) interpretarán los temas más populares de John con The Beatles y como solista. Entradas: desde $18,18.

“Pierre Clermont es un huérfano que vive en un palacio abandonado con los fantasmas de sus antepasados, para sobrevivir vende zuecos en la plaza del pueblo Moncler”, esta es la sinopsis de El Niño Descalzo, una obra de títeres de Edward Parúh que se estrenará en el Trasnocho Cultural a partir del 9 de diciembre. Funciones: viernes, sábados y domingos a las 4 p.m. Entradas: $10 los viernes, $12 los sábados y los domingos.

Acompaña el 9 y 10 de diciembre en la Sala José Félix Ribas, del Teatro Teresa Carreño, a la agrupación Voces de la Camerata que presentará su programa navideño Camino de Belén. Estarán bajo la batuta de Isabel Palacios, y contarán con la solista Mariana Ortiz (soprano), además de un grupo que integran Alexander González (violín), Juan Rodríguez (violoncello), Carlos Cabrices (guitara), Xavier Perri (cuatro) y la propia maestra Palacios (teclado). Funciones: sábado a las 7 p.m. y domingo a las 3 p.m. Entradas: $20.

Huascar Barradas volverá con su espectáculo navideño Hallacas con Flauta el 10 de diciembre en la Concha Acústica de Bello Monte. La Alcaldía de Baruta te invita a disfrutar en familia de las mejores gaitas, parrandas y música decembrina de la mano de Barradas a partir de las 7 p.m. Entrada libre.

El Venezuelan Sound System y los vientos metales de la Simón Bolívar Big Band Jazz se darán cita el 9 y 10 de diciembre a las 5 p.m. en la Sala Simón Bolívar, donde ofrecerán una experiencia mucho más que un simple concierto de Navidad. Una VESS cada Navidad te teletransportará a un cuento navideño, ambientado con canciones de Mariah Carey, Frank Sinatra, Luis Miguel y muchos más artistas reconocidos por sus temas de Navidad. Entradas: $15, $10 y $5.

La ganadora del Latin Grammy 2019 como mejor artista nuevo, Nella Rojas, se presentará en el Centro Cultural BOD el 10 de diciembre a las 6 p.m., como parte de su gira Doce margaritas Tour 2022. “Me llaman Nella” y “Volveré a mi tierra” están en el repertorio que ofrecerá, además de varias canciones del álbum que le da nombre a su tour. Entradas: entre $49 y $63.

El Teatro Negro de Praga llevará su famoso espectáculo el 10 de diciembre al Teatro Santa Rosa de Lima, donde podrás ser testigo de cómo actores “invisibles” cuentan y crean historias sorprendentes en un escenario completamente oscuro. Las paredes, techo y piso están cubiertas de tela negra, y los actores usan un traje del mismo color para crear el efecto de que los objetos se mueven solos. Esta técnica es llamada “gabinete negro”. Hora: 4 p.m. Entradas: $35, $40 y $50.

El 11 de diciembre en el Centro Cultural BOD resonará la música navideña de la mano del Sorelle Dúo y sus invitados. Desde las 11 a.m. Ana Laura Chouhebar (violín) y María Luisa Chouhebar (violoncelo), junto a Xavier Perri (bajo, dirección musical y arreglos), Johnny León (cuatro y guitarra) y Miguel “el chipo” Gámez en la percusión interpretarán versiones novedosas de temas clásicos de esta época del año. Entradas: desde $13,64.

El miércoles 14 de diciembre puedes asistir al Centro Cultural BOD para ser parte de un espectáculo lleno de música y comedia con Los Hermanos Naturales. Este trío que se pasea entre el swing, guaracha tradicional y el merengue rucaneado dará un concierto titulado Buscando el Flux para despedir el año a lo grande. Horario: 7 p.m. Entradas: $13,64.

Siguen en cartelera

Este no es otro cuento de Navidad es una obra de humor negro escrita y dirigida por Roberto Franchi, que se presenta en el Centro Cultural BOD los sábados y domingos a las 6 p.m. La historia se centra en la peculiar familia Requena y su experiencia durante la víspera navideña. El reparto incluye a: Virginia Urdaneta, Karla Vieira, Ana Freitas, Erick Palacios, Bey Blanco, Kate Ramos, José Gregorio Martínez, Robert Veiga, Sarah Cruz, Jaime Riera, Jorge Rivero y Roberto Franchi. Entradas: desde 149,36 bolívares.

El Studio Ballet Belkys Ramírez seguirá presentando su versión de El Cascanueces en la Casa de Rómulo Gallegos (Celarg). Revive este clásico cuento navideño y disfruta de la música original de P.I Tchaikovsky. Sábados y domingos a las 4 p.m. Entradas: $5.

Aún puedes asistir al Trasnocho Cultural para ver la obra Contra el amor, original del español Esteve Soler, que cuenta con la dirección de Margarita Morales y las actuaciones de Nadeschda Makagonow, Betsabé Correa y Rafael Gil y la participación especial de Nelson Alexandre García. Son siete relatos independientes que abordan a través del humor negro el amor de pareja. Funciones: viernes, sábados y domingos a las 6:30 p.m. Entradas: $10 los viernes, $12 los sábados y los domingos.

Improvisto navideño se sigue presentando todos los jueves en el Trasnocho Cultural a las 7 p.m. El espectáculo, que parte de la técnica de la improvisación teatral usada como forma de comedia, centra su show enteramente en la Navidad en esta ocasión. El grupo Cayiao se unirá para dar vida a esta presentación completamente improvisada. Entradas: $15.

Black Panther: Wakanda Forever, secuela de la película de 2018 que fue nominada a los Premios Oscar, sigue en las salas de Cinex y Cines Unidos. En 2020 el protagonista de la primera entrega falleció y Marvel Studios decidió retirar a su personaje de su universo cinematográfico, por lo que la protagonista de este filme será la hermana de T’Challa, héroe que interpretaba Boseman.

“Un grupo de amigos invita a cenar a quienes consideran idiotas para burlarse de ellos. Lo que no imaginarán es que uno de estos “idiotas” será capaz de provocar verdaderas catástrofes que se saldrán de control, poniendo en tela de juicio el concepto de idiotez”, es la historia de la obra La cena de idiotas, dirigida por Héctor Manrique, y protagonizada por Basilio Álvarez, Patty Oliveros, Armando Cabrera, Wilfredo Cisneros, Carlos Arteaga y el propio Manrique. Aún puede verse en el Teatro Trasnocho los viernes a las 8 p.m., y los sábados y domingos a las 7:30 p.m. Entrada: $12 los viernes, $15 los sábados y los domingos.

En el Trasnocho Cultural también está la comedia Taxi, de Ray Cooney. Esta versión de Juan Souki cuenta con las actuaciones de Aroldo Betancourt, Sonia Villamizar, Maria Antonieta Duque, Augusto Nitti, César Bencid y Agustín Segnini. Diviértete con esta puesta en escena y descubre la historia de Juan García, un taxista que tiene dos familias al mismo tiempo. Entradas: $12 los viernes, $15 los sábados y los domingos.

Pasaje al paraíso es la comedia romántica que junta nuevamente a los actores George Clooney y Julia Roberts. Trata sobre una pareja divorciada que se reúne para evitar que su hija cometa el mismo error que ellos: casarse con la persona equivocada. La película está en las salas de Cinex.