La compañía de danza UBUNTU celebra sus primeros cinco años y lo hará en el Teatro Teresa Carreño con un espectáculo que supera las barreras físicas y reivindica a las personas con discapacidad y la lucha contra la violencia a la mujer.

Después de dos meses de una variada cartelera de montajes, la Caja de Fósforos despedirá el IV Festival de Teatro Contemporáneo Norteamericano con tres funciones de la obra Gloria.

La Navidad está a la vuelta de la esquina y esta última semana de noviembre podrás disfrutar en el Centro Cultural Chacao del clásico cuento de E.T. A. Hoffmann con música del compositor P.I Tchaikovsky: El Cascanueces.

En conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer y el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la compañía de danza UBUNTU celebra sus cincos años de actividades con un espectáculo para el recuerdo el 25 y 26 de noviembre en la sala José Félix Ribas, del Teatro Teresa Carreño.

Unos 100 bailarines estarán en escena para explorar temas como la unión, la solidaridad y el empoderamiento a través de tres puestas en escena: “Sororidad”, “Complemento” y “Ubuntu”. Funciones: sábado y domingo a las 4 p.m. Entrada libre.

Este 24, 25 y 26 de noviembre la Caja de Fósforos recibirá Gloria, la quinta y última obra que forma parte de la IV edición del Festival de Teatro Contemporáneo Norteamericano.

Esta tragedia con toques de comedia, original de Branden Jacob-Jenkins, satiriza la cultura del éxito en el mundo editorial y fue finalista del Premio Pulitzer en 2026. Funciones: viernes a las 6:30 p.m., y el sábado y domingo a las 4 p.m. Entrada libre.

El Cascanueces regresa al Centro Cultural Chacao el 25 y 26 de diciembre con la Escuela Tempo Ballet. La historia del juguete de la joven Marie y el Rey de los ratones se podrá disfrutar el sábado y el domingo a las 4 p.m. No te pierdas la oportunidad de experimentar el icónico cuento de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann y la famosa pieza del compositor P.I Tchaikovsky. Entradas: $15 y $20.

La gran fiesta del flamenco en Venezuela será el 25 de noviembre, cuando en el Anfiteatro El Hatillo se realicen los Premios Torbellino Flamenco 2023. Esta es la única competencia de flamenco que reúne a todas las academias y bailaores del país en un evento. Entradas: $20 y $25.

Este viernes 24 de noviembre La Clave traerá a Caracas la tercera edición de su Salsa bajo el árbol. En esta ocasión el Grupo Mango será el encargado de poner a bailar a los asistentes de esta fiesta con sabor caribeño.

Dj El Palmas y el Dj Veneno Sonidero son los otros dos artistas que animarán este espectáculo con una compilación de los conocidos temas del género más popular de nuestro país.

Esta producción de Bajo El Árbol y Papillón Laboratorio Creativo será en un lugar secreto de la capital, que solo podrás conocer con la compra de tu boleto. Hora: 6:11 p.m. Entradas: $15 y $20.

A petición del público, se repondrá la obra Llueven Vacas con tres nuevas funciones. Del 24 al 26 podrás asistir a la sala Rajatabla, en el circuito Bella Artes, para descubrir la historia escrita por el dramaturgo español Carlos Be.

Este montaje es dirigido por Omar Churión, octavo ganador del Festival Jóvenes Directores del Trasnocho, y cuenta con un elenco de lujo: Antonio Delli, Grecia Augusta Rodríguez y Nathaly Ordaz.

Llueven vacas cuenta la historia de una pareja, en la que el esposo ejerce violencia psicológica sobre la esposa; una dinámica que al final traerá consecuencias irreversibles. Funciones: el viernes a las 6 p.m., el sábado a las 4 p.m. el y el domingo a las 5 p.m. Entradas: $5.

La música electrónica se apoderará del Espacio Plural del Trasnocho Cultural el 24 de noviembre a las 7:30 p.m. Cuatro de los artistas más reconocidos de la escena techno en el país estarán en Cascada Cuántica.

Miguel Noya, Kai Tak, Eter – Fritz – Nap, y La Siren La Ziren aportarán sus talentos para dar vida a este espectáculo que promete ser no solo un concierto, sino una experiencia multisensorial inmersiva. Entradas: $10.

El sábado 25 de noviembre en la Concha Acústica de Bello Monte habrá una función de Jugadores, del español Pau Miró y dirigida por Angélica Arteaga. Únete a la partida de Poker de cuatro hombres pasados de los 60 años a quienes unen deudas, excesos y fracasos.

Héctor Manrique, Antonio Delli, Armando Cabrera y Djamil Jassir son los protagonistas de esta historia en la que “el fracaso es la regla, no la excepción”. Única función: 7 p.m.

¿Quién se llevó la Navidad? es una obra basada en el clásico cuento del Grinch, del Dr. Seuss, que estará en la marquesina del Trasnocho Cultural a partir de este viernes 25 de noviembre.

Con dramaturgia de Mayling Peña Mejías y dirección de Alexxey Córdova, este montaje reinterpreta la historia de la gruñona criatura verde que odia la navidad e intenta robársela. Actúan: Francis Romero, Luis Carlos Bofill, Manuel Salazar, Alexxey Córdova, Sarihmit Baker, Leiry Orozco y Dariannie Pita. Funciones: sábados y domingos a las 3 p.m. Entradas: $12.

Las noches del sábado 25 y el domingo 26 de noviembre volverán a ser de improvisación en el Trasnocho Cultural con Sin/Con Secuencias. Este es un show sin guión en el que cada espectáculo se hará a partir de una frase que diga el público cuando comience la función.

En el elenco estarán: Cristina Mosquera, Erick Palacios, Julián Izquierdo, Giannina Pavone, Guille Augé, Federico Santelmo y Sergio Cabrales. En la música Santiago Piña Vera, en la técnica Sofía González Uzcanga. Hora: 7 p.m. Entradas: $12.

La Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta, bajo la batuta de Marcos Carrillo, se presentará la mañana del 26 de noviembre en la sala Simón Bolívar del Centro de Acción Social para la Música para ofrecer junto al solista de trombón tenor Samuel Di Giorgio un variado programa de música clásica.

El repertorio incluye piezas como Cantos de Sur y Norte de Diana Arismendi, Concierto para Trombón de Launy Grøndahl y Symphony N°2, op 43, D Major de Jean Sibelius. Hora: 11 a.m. Entradas: $5 y $10.t

Mimi Lazo se presentará en el Hotel Eurobuilding el 26 de noviembre con A mi gordo no me lo quita nadie, una comedia escrita y dirigida por su esposo Luis Fernández. Esta historia trata sobre una mujer que “hará hasta lo imposible con tal de lograr que ninguna, o mejor dicho nadie le quite a su gordo”. Única función: sábado a las 6 p.m. Entradas: $27,52.

Sigue en cartelera

La sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño recibirá este domingo 26 de noviembre a las 11 a.m. una última función del músical basado en la famosa novela de Roald Dahl: Matilda.

Tras 12 años de éxito en Londres y cuatro en la marquesina de Broadway, este espectáculo con libreto de Dennis Kelly y canciones de Tim Minchin se presenta por primera vez en Venezuela.

Un elenco de 46 actores y la Orquesta Gran Mariscal de Ayacucho, bajo la batuta de Alejandro Muñoz, darán vida a la historia de una inteligente niña con psicoquinesis que nunca ha sido tenida en cuenta por su familia. Entradas: $25, $30, $50 y $70.

“¿Qué resiste un cuerpo en busca de su deseo?”, esta es la pregunta que busca responder La Persistencia, un monólogo escrito y dirigido por Sara Valero Zelwer que aún se puede ver en el Trasnocho Cultural.

Rossana Hernández se pone en la piel de una venezolana que en un contexto violento y adverso mantiene su voluntad de vivir hasta el final. Funciones: viernes a las 5 p.m. y sábados y domingos a las 4:30 p.m. Entradas: $12 los viernes y $15 el resto de días.

También en el Trasnocho Cultural está la comedia dramática Esperando al Italiano. Esta pieza Mariela Romero presenta a tres inseparables amigas, un viejo amigo de estas y una divertida doméstica que se reúnen un sábado por la noche para contar sus miserias en un marcado tono de comedia.

La historia sucede mientras los cinco personajes esperan a un “macho italiano” que contrataron para ponerle “color” a sus grises vidas. La dirección está a cargo de Tullio Cavalli y en el elenco figuran: Marialejandra Martin, Caridad Canelón, Hilda Abrahamz, Tania Sarabia y Marcos Moreno. Funciones: viernes a las 6 p.m. y sábados y domingos a las 5 p.m. Entradas: $12 los viernes y $15 el resto de días.

Hasta el domingo 26 de noviembre, Agusto Nitti y Edmari Fuentes estarán en el Centro Cultural de Arte Moderno con una comedia teatral original de Juan Carlos Martín y dirigida por Guido Villamizar: La Azotea.

Esta pieza promete que “el espectador se embarcará en un viaje de emociones, fiel reflejo de la cotidianidad de la vida, miedos, la pelea interna diaria, el amor y la amistad”. Funciones: viernes y sábados a las 7 p.m., y domingos a las 5 p.m. Entradas: 482,99 bolívares.

Este no es otro cuento de Navidad es una obra de humor negro escrita y dirigida por Roberto Franchi, que sigue en el Trasnocho Cultural. La historia se centra en la peculiar familia Requena y su experiencia durante la víspera navideña.

El reparto incluye a: Virginia Urdaneta, Karla Vieira, Erick Palacios , Ana Freitas, Nathalie Tablante, Bey Blanco, Sarah Cruz, José Gregorio Martínez, Jorge Rivero y al propio Roberto Franchi. Funciones: viernes a las 8 p.m., y sábados y domingos a las 7 p.m. Entradas: los viernes $12 y los otros días $15.

