«Cuidar tu salud mental no es algo de lo que avergonzarse»

Desde 1949, en mayo se celebra el Mes de la Concientización sobre la Salud Mental en Estados Unidos; treinta y un días dedicados a disminuir estigma y ofrecer ayuda.

La Organización Mundial de la Salud define a la salud mental como “un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, trabajar de forma productiva y aportar a su comunidad”.

Aunque el concepto parece describir el estado ideal para el ser humano, el tema de la salud mental puede ser sensible para quienes creen que no es real o que no merece la importancia que se le brinda actualmente.

Con el pasar de los años, situaciones específicas pueden influenciar, de forma positiva o negativa, en la salud mental de una persona y, por consiguiente, tener un efecto a largo plazo.

“Para reducir los riesgos, aumentar la resiliencia y crear entornos favorables para la salud mental”, es necesario tomar en cuenta la opinión de los especialistas e informarse.

Es por eso que en Solaz estrenamos una serie de cuatro artículos alusivos al tema: este es el primero de ellos.

Para iniciar, te contamos la historia de Sangu Delle, un emprendedor de origen africano que, en una charla TED, explicó por qué nadie debería sentir vergüenza de cuidar su salud mental.

Más allá de un prejuicio

“El año pasado… fue un infierno”. Así comienza Sangu Delle su charla TED, conferencias impartidas por personalidades de diferentes áreas, sobre por qué cuidar la salud mental debería ser una prioridad para cualquier persona.

Delle es el fundador de CarePoint (anteriormente Africa Health Holdings), “una red de atención médica avanzada en tecnología que atiende a más de 1 millón de pacientes en Egipto, Ghana, Nigeria y Kenia”, según la página web del Foro Económico Mundial.

Su historia con la salud mental se remonta a su juventud, cuando era estudiante en un internado en Nueva Jersey, recién llegado en barco desde Ghana y afligido por la muerte de siete seres queridos el mismo mes.

“La enfermera de la escuela, preocupada por lo que estaba pasando – Dios bendiga su alma – me preguntó por mi salud mental. «¿Está loca?», pensé. ¿No sabe que soy africano?”, dice Delle.

En la conferencia, Delle hace un recorrido por los diferentes momentos en los que pensó que hablar sobre salud mental era sinónimo de locura, debilidad o vergüenza; hasta la etapa en la que se dió cuenta de que solo estaba siendo víctima de la ignorancia, según explica.

«¿Has oído que se ha vuelto loco? ¡Está enfermo!»; estos comentarios los solía escuchar en el año 2009, cuando uno de sus mejores amigos fue diagnosticado con esquizofrenia y su círculo cercano optó por darle la espalda.

Hace énfasis en que la cultura africana suele responder con ignorancia, distancia, culpa, miedo y enojo ante el tema de la salud mental.

Lo mencionado anteriormente, la falta de acceso al tratamiento requerido en toda África y la pasión que fue desarrollando por el tema, fueron parte de los motivos que le hicieron fundar Care Point; una serie de hospitales y clínicas dedicadas a mejorar la salud de Nigeria.

En vez “de sufrir silencio y de traumatizar a los afligidos”, según Delle, las personas necesitan hablar y ser honestos con respecto a cómo se sienten; “no nos hace débiles, nos hace humanos”.