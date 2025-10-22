El podio de las películas más vistas en Netflix Venezuela se mantiene: Caramelo, La mujer del camarote 10 y las imbatibles Las guerreras k-pop conservan sus posiciones.

Además, el ranking semanal cuenta con una gran variedad de propuestas, como títulos de acción polaca, dramas chilenos, thrillers argentinos y documentales estadounidenses.

Caramelo

La producción Caramelo relata la historia de un hombre cuya vida se transforma por completo tras adoptar a un perro callejero llamado Caramelo, el cual encuentra durante un duro momento personal.

La mujer del camarote 10

La mujer del camarote 10 sigue en el segundo puesto. Este thriller psicológico presenta una atmósfera claustrofóbica en alta mar y se centra en una periodista que, a bordo de un crucero de lujo para cubrir su viaje inaugural, es testigo de cómo un cuerpo cae por la borda.

Las guerreras k-pop

Las guerreras k-pop continúa firme tras 18 semanas en la lista. Esta producción mezcla música, acción y fantasía al seguir a un grupo de superestrellas del pop que, tras los reflectores, esconden una doble vida como cazadoras de demonios dispuestas a salvar al mundo.

Limpia

En el cuarto lugar está Limpia, drama chileno que llegó a Netflix tras su paso por el Festival de San Sebastián. Dirigida por Dominga Sotomayor, la trama se inspira en el libro homónimo de Alia Trabucco Zerán y narra la relación entre una empleada doméstica y la niña a su cuidado.

27 noches

La quinta posición la ocupa la película argentina 27 noches, un thriller con toques de comedia dirigido y coprotagonizado por Daniel Hendler. La producción se inspira en hechos reales y cuestiona los límites de la libertad en la vejez.

La historia se centra en una anciana que es ingresada en una clínica psiquiátrica por sus hijas. Un perito judicial debe investigar si el ingreso es por demencia o por un intento de sus hijas de controlar su fortuna.

Furioza 2

Furioza 2, filme de acción polaco original de Netflix, también tiene un puesto en el ranking. El largometraje trata sobre el mundo violento de los hooligans, o barras bravas, del fútbol polaco.

La vecina perfecta

Seguimos con el documental estadounidense La vecina perfecta, una producción que reconstruye la escalada de una disputa vecinal en Florida que culmina en un asesinato. Mediante grabaciones de cámaras policiales y entrevistas, se indaga en el caso que puso en jaque a una comunidad por la polémica ley de «Stand Your Ground».

La vida secreta de tus mascotas 2

En el top también hay lugar para la animación, como es el caso de La vida secreta de tus mascotas 2. En esta ocasión, el perro que protagoniza la primera parte enfrenta nuevos desafíos con la llegada de un bebé a la familia.

Un fantasma en la batalla

Continuamos con el thriller político español Un fantasma en la batalla. La película se inspira en hechos reales relacionados con la lucha antiterrorista en España durante los años 90 y 2000, específicamente en la mayor operación encubierta que se llevó a cabo contra el grupo terrorista ETA.

El tiempo que nos queda

Y para cerrar el ranking se encuentra el drama romántico y fantástico El tiempo que nos queda. La cinta original de la “N Roja” sigue la historia de un hombre que se enamora de una mujer con una misteriosa condición.