Octubre llega cargado de estrenos, desde el regreso al mundo digital de TRON: Ares hasta el drama deportivo de La Máquina. La gran pantalla abre paso a aventuras cibernéticas, biografías intensas y animación explosiva con Chainsaw Man: El Arco de Reze.

Las plataformas de streaming tampoco se quedan atrás. Netflix apuesta por la intriga con La diplomática y acción con Una casa llena de dinamita y The Witcher. Prime Video sorprende con Lazarus y la irreverencia de Hazbin Hotel; HBO Max ofrece sátira en La Silla y terror en IT: Bienvenidos a Derry, mientras Disney Plus expande la galaxia de Star Wars con nuevas visiones animadas.

Cine

El mes comienza con el esperado retorno al universo cibernético de Disney. TRON: Ares se estrena el 9 de octubre, con Joachim Rønning al frente de la dirección y Jared Leto en un papel central. La cinta amplía la cosmogonía digital con acción y efectos visuales de vanguardia.

El 16 de octubre, las salas recibirán un potente relato biográfico. La Máquina, dirigida por Benny Safdie y protagonizada por Dwayne Johnson junto a Emily Blunt, muestra la trayectoria del luchador de UFC Mark Kerr en su apogeo y posterior declive personal.

Los fanáticos de la animación japonesa podrán disfrutar de Chainsaw Man: El Arco de Reze a partir del 23 de octubre en Cinex y Cines Unidos. Esta entrega continúa la historia del popular anime, centrada en una antagonista que pondrá a Denji, el hombre motosierra, en serios aprietos.

Netflix

La diplomática regresa con una nueva temporada el 16 de octubre. Keri Russell retoma el papel de la embajadora Kate Wyler, bajo la dirección de Simon Cellan Jones, en un relato donde la protagonista enfrenta crisis internacionales mientras lidia con su vida personal.

Una casa llena de dinamita se sumará al catálogo de la “N Roja” el 24 de octubre. Jake Gyllenhaal lidera este thriller de acción intensa que sigue a una familia bajo circunstancias extremas.

El 30 de octubre será el turno de The Witcher. Liam Hemsworth asumirá el papel de Geralt de Rivia en lugar de Henry Cavill. Los nuevos episodios mostrarán un continente devastado por la guerra, obligando al cazador de monstruos a tomar decisiones determinantes.

Prime Video

Lazarus, creación de Harlan Coben, se estrenará en Prime Video el 22 de octubre. La miniserie británica sigue a un detective que, tras la muerte de su esposa, se enfrenta a un asesinato que replica uno de sus casos antiguos sin resolver.

El 29 de octubre llegará Hazbin Hotel con nuevos episodios. Creada y dirigida por Vivienne Medrano, la serie sigue a Charlie Morningstar, princesa del Infierno, en su intento por redimir a los demonios entre situaciones caóticas y extravagantes.

HBO Max

La Silla estará el 12 de octubre en HBO Max. La serie, dirigida por Andrew DeYoung y Aaron Schimberg, combina sátira social y humor absurdo para narrar la historia de William Ronald Trosper. El elenco lo integran Tim Robinson, Lake Bell, Sophia Lillis y Will Price.

Los fanáticos del terror tienen una cita el 26 de octubre con IT: Bienvenidos a Derry. Producida por Andy Muschietti, esta precuela del universo de Stephen King se sitúa antes de los eventos del «Club de los Perdedores» y revela los orígenes oscuros del payaso Pennywise.

Disney Plus

La plataforma de Disney apostará el 29 de octubre por una nueva entrega de Star Wars: Visions. Esta antología animada ofrece miradas innovadoras sobre los personajes y mitos de la saga galáctica, con cortos que expanden su imaginario en clave creativa y original.