Cartelera musical de lujo en Caracas con Morat, Los Pericos y Amigos Invisibles

Caracas tendrá una cartelera musical de lujo esta semana, con tres grandes conciertos que contarán con artistas internacionales y locales como: Morat, Los Pericos, Aterciopelados, Amigos Invisibles y Anuel AA, entre otros.

En teatro, Luis Domingo González presentará en la Sala Rajatabla su propia versión de uno de los clásicos de William Shakespeare: HAMLET, Washing MACHINE… Express. Además se celebrarán los aniversarios de Danzas Venezuela y de la Orquesta Sinfónica Juvenil e Infantil de El Hatillo.

Este viernes 16 de marzo a las 6:30 p. m. puedes ser parte de una Gozadera entre amigos en la Terraza del CCCT, con la emblemática banda venezolana Amigos Invisibles, el grupo colombiano Aterciopelados y Los Pericos, de Argentina. Asiste y recuerda grandes momentos junto a la música de estas tres emblemáticas agrupaciones latinas que marcaron la década de los 90 con sus canciones. Entradas: $40, $100 y $200.

La banda pop latina del momento, Morat, volverá a Caracas el 18 de marzo como parte de su más reciente gira: Si ayer fuera hoy. La agrupación colombiana, que ha sido nominada al Grammy Latino, estará en la Universidad Simón Bolívar para hacer cantar a todo pulmón a todos sus seguidores con sus temas más queridos.

“Debí Suponerlo”, “No se va” y “Besos en guerra” serán algunas de las canciones que interpretarán Juan Pablo Isaza (guitarra y voz), Juan Pablo Villamil (guitarra, bajo y voz), Martín Vargas (percusión y coros) y Simón Vargas (bajo y coros). Horario:se abrirán las puertas a las 5 p.m. y los artistas subirán a la tarima a las 8:30 p. m. Entradas: $135.

Este mismo 18 de marzo, la base aérea de La Carlota será el escenario de la primera edición del Musi-K-Fest, en el que actuarán artistas internacionales de la talla de Anuel AA, Justin Quiles y el dúo de Jowell y Randy. Este evento busca reunir a los apasionados de la música urbana en Caracas y hacerlos gozar a lo grande. Entradas: entre $20 y $650.

Desde el 17 de marzo podrás conocer HAMLET Washing MACHINE… Express, versión de Luis Domingo González del clásico del dramaturgo inglés William Shakespeare.

Redescubre la tragedia del príncipe Hamlet de Dinamarca, quien busca vengar a su padre y salvar a su madre de su ambicioso tío Claudio, con añadidos como el uso del “teatro físico”, el minimalismo, abstracción, metonimia y la metáfora.

El mismo González dirige esta puesta en escena que será protagonizada por Ángel Pelay, quien comparte reparto con Nathalie Tablante, Nadeschda Makagonow, Ignacio Marchena, Josh Araujo y Miguel Suárez. Lugar: Sala Rajatabla. Funciones: viernes, sábados, domingos a las 5 p.m. Más información en Instagram: @fundacionrajatabla, @zanvaj, @gustavomendozaproducciones, @angelpelay.

Danzas Venezuela cumplió este 12 de marzo 73 años de vida enfocados en la creación, enaltecimiento y difusión del arte popular. Para festejarlo estarán el 18 y 19 de marzo en el Centro Cultural Chacao para ofrecer Venezuela, Danza y Pasión, un espectáculo con coreografías de Yolanda Moreno, Juan Silva, Damelis Díaz, Carolina Bracho, Christian Romero y Anthony Noguera. Funciones: sábado a las 3 p.m. y domingo a las 2 p.m. Entradas: $10 y $15.

La Alcaldía del Hatillo te invita este viernes a las 3:00 p. m. al Anfiteatro El Hatillo para celebrar el aniversario 48º de la Orquesta Sinfónica Juvenil e Infantil del municipio, con un concierto con el que los jóvenes músicos podrán demostrar todo su talento. Entrada libre.

El jazz, hip-hop y la música electrónica sonarán a todo volumen en el Centro Cultural BOD el viernes 17 de marzo, a partir de las 7:00 p. m., cuando Orestes Gómez presente en concierto su más reciente álbum: Ascendentes. No pierdas la oportunidad de descubrir 12 nuevos temas influenciados por ritmos latinoamericanos. Entradas: desde $18.

Cuatro comediantes venezolanos de diferentes generaciones se reunirán el 18 de marzo a las 8:00 p. m. en el Anfiteatro de El Hatillo para decidir quién es el mejor. Emilio Lovera, el profesor Briceño, Alejandra Otero y Carluis se subirán al escenario para divertir con sus ocurrencias al público, que al final de la velada elegirá a su cómico favorito. Entradas: $27 y $33.

El mago Rafael Gorrochoteguia estará a partir del 18 de marzo en la biblioteca de la Asociación Cultural Humboldt para entretener a la audiencia con su show Misterios para mentes curiosas. Este espectáculo de mentalismo te hará cuestionar lo que es real y lo que no lo es.

Horarios: sábados y domingos a las 4:00 p m. Entradas: puedes comprarlas en la taquilla del teatro, de martes a viernes de 9:00 a. m. a 2:00 p. m., o escribiendo a infoasohumboldt@gmail.com.

El 18 de marzo se reestrenará Reputación dudosa, de Luis Fernández, en el Centro Cultural BOD. Esta comedia negra está dirigida por Sebastian Falco y está dividida en cinco monólogos que giran en torno de un hombre que es asesinado el día en el que celebraría el éxito de su empresa; descubre al asesino junto al fantasma de este empresario.

El elenco incluye a Virginia Urdaneta, Sandra Villanueva, Nathaly Ordaz,Gladys Seco, Dayana Landa, Robert Veiga, Richard Carpio, Lis Bravo y Aleska Pagani Funciones: viernes y sábado a las 6 p.m. Entradas: desde 328,86 bolívares.

Alejandro Bruzual y Gregory Pino le rendirán homenaje al gran compositor Antonio Lauro el 19 de marzo en el Centro Cultural BOD con Otro Lauro. La obra para guitarra y canto de Antonio Lauro. A partir de las 4 p. m. los músicos venezolanos no solo ofrecerán la faceta como arreglista de guitarra de Lauro, sino que también lo recordarán como cantante. Entradas: desde $4,55.

La Sala Simón Bolívar del Centro de Acción Social para la Música recibirá el 19 de marzo a las 11:00 a. m. a la Orquesta Barroca Simón Bolívar junto al maestro Bruno Procopio para presentar The Great, la 9º de Schubert. El repertorio incluirá una variada selección de piezas del compositor Franz Schubert, de origen austriaco. Entradas: $5 y $10.

Siguen en cartelera

No te pierdas las últimas presentaciones del Ciclo Orquestal de Caracas 2023 en la Sala José Félix Ribas, del Teatro Teresa Carreño. Este 17 de marzo a las 6 p.m. se presentará la Orquesta Barroca Simón Bolívar; el sábado 18 tocará la Orquesta Sinfónica Municipal a las 4 p.m y el programa finalizará el domingo a las 4 p.m. con la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Entradas: $5.

Aún puedes disfrutar en Cinex y Cines Unidos de Todo en todas partes al mismo tiempo, cinta reconocida como la mejor película de los Oscar 2023. Averigua cómo una inesperada heroína, interpretada por Michelle Yeo (la mejor actriz 2023), trata de salvar el mundo explicando el multiverso. Esta absurda y alucinante cinta ha causado furor tanto en el público general como la crítica y obtuvo siete premios de la academia el pasado 12 de marzo.

La Ballena, película basada en la obra teatral homónima de Samuel D. Hunter, sigue en las carteleras de Cinex y Cines Unidos. Brendan Fraser ganó el Oscar a mejor actor por este papel especialmente sensible para él, quien en los años recientes sufrió algo similar a lo que padece el protagonista. Esta cinta cuenta la historia de Charlie, un solitario profesor de inglés con obesidad severa que intenta mejorar su relación con su hija antes de que sea demasiado tarde.

Hasta el 19 de marzo se presentará en el Trasnocho Cultural El mal querer. Esta pieza es una versión libre de Jeizer Ruiz de la obra Bodas de Sangre, de Federico García Lorca. Andrés Moro dirige esta puesta en escena que recibe su nombre de un disco de la cantante española Rosalia, que mezcla la tradición flamenca con el pop y el trap, y que busca darle un tono irreverente a la tragedia de Lorca.

Actúan: Josette Vidal, Claudia Rojas, Jeizer Ruiz, Erick Palacios, Verónica Arellano, Rafael Monsalve, María Brito, Jéssica Arminio, Margareth Aliendres, Carmen Terife, Verónica León y Camila Borjas. Funciones: viernes a las 5:30 p.m., y sábados y domingos a las 4:30 p.m. Entradas: viernes $10, y sábados y domingos $15.

Asiste al Trasnocho Cultural y no te pierdas Laponia, dirigida por Basilio Álvarez. En esta producción del Grupo Skena, Sócrates Serrano, Nerea Fernández, Patty Oliveros y Marcos Moreno dan vida a la historia de una familia caraqueña que decide pasar la Navidad en un poblado de Finlandia. ¿Qué podría salir mal? Averígualo por ti mismo. Funciones: viernes a las 8 p.m., y sábados y domingos a las 7 p.m. Entradas: $10.

Eukaris Figueroa sigue en el Centro Cultural BOD con su musical La Guarachera del Mundo, un homenaje a Celia Cruz. Disfruta, canta y baila mientras conoces la historia de esta icónica cantante cubana. Funciones: sábados y domingos a las 6 p.m. Entradas: desde 220,61 bolívares.

“Adonis Creed ha tenido éxito en su carrera y en su vida familiar, cuando un amigo de la infancia y antiguo prodigio del boxeo sale de la cárcel y está entusiasmado por demostrar que merece una oportunidad en el ring contra el exitoso Creed”, esta es la sinopsis de Creed III, la tercera entrega de la saga de películas derivadas de la icónica franquicia de Rocky. El filme se puede ver en Cinex y Cines Unidos.

Hace más de 10 años James Cameron nos trajo Avatar, la película más exitosa de la historia y uno de los filmes con mejores efectos especiales que se hayan visto. Puedes ver The Avatar: The Way of Water en Cines Unidos y Cinex, para descubrir cómo han progresado las vidas de nuestros protagonistas después de los sucesos de la primera entrega.

También está Taxi, de Ray Cooney, en el Trasnocho Cultural. En esta versión de Juan Souki actúan: Aroldo Betancourt, Sonia Villamizar, Maria Antonieta Duque, Augusto Nitti, César Bencid y Agustín Segnini. Es una comedia sobre los enredos de Juan García, un taxista que tiene dos familias al mismo tiempo. Funciones: jueves, viernes y sábados a las 6 p.m., y los domingos a las 5 p.m. Entradas: viernes $10, y sábados y domingos $15.