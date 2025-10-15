El drama brasileño Caramelo se adueñó del primer lugar del ranking de las películas más populares de Netflix en Venezuela, a pocos días de su estreno en la plataforma. A Caramelo le sigue muy de cerca el tenso thriller de misterio La mujer del camarote 10 y Las guerreras k-pop, una producción ya habitual en este listado.

Caramelo

La producción Caramelo relata la historia de un hombre cuya vida se transforma por completo tras adoptar a un perro callejero llamado Caramelo, el cual encuentra durante un duro momento personal.

La mujer del camarote 10

La mujer del camarote 10, thriller psicológico recientemente agregado a la “N Roja”, se ubica en el segundo puesto. El filme presenta una atmósfera claustrofóbica en alta mar y se centra en una periodista que, a bordo de un crucero de lujo para cubrir su viaje inaugural, es testigo de cómo un cuerpo cae por la borda.

Las guerreras k-pop

Las guerreras k-pop continúa firme tras 17 semanas en la lista. Esta producción mezcla música, acción y fantasía al seguir a un grupo de superestrellas del pop que, tras los reflectores, esconden una doble vida como cazadoras de demonios dispuestas a salvar al mundo.

Locamente millonarios

El famoso éxito de taquilla de 2018, Locamente millonarios, recuperó esta semana el interés del público tras sumarse al catálogo de Netflix. Esta comedia romántica cuenta la historia de una profesora de economía que viaja a Singapur para la boda de su novio.

Godzilla y Kong: El nuevo imperio

En el quinto lugar se encuentra Godzilla y Kong: El nuevo imperio, cinta que reúne nuevamente a dos de las criaturas más emblemáticas del cine. Esta vez, los colosos deben unir fuerzas para enfrentar una amenaza de proporciones titánicas que pone en jaque el futuro del planeta.

Lilo, Lilo, cocodrilo

La adaptación live-action del cuento infantil Lilo, Lilo, cocodrilo también consiguió un puesto en el listado. La historia presenta a la familia Primm, quienes se mudan a Nueva York y descubren que en el ático vive un cocodrilo cantor que no puede hablar.

El famoso actor Javier Bardem interpreta a Héctor P. Valenti, el carismático dueño del cocodrilo, mientras el cantante Shawn Mendes presta su voz para las canciones del personaje principal.

La máscara

Un clásico de la comedia con 30 años de antigüedad reaparece en las tendencias de Netflix: La máscara. La cinta de 1994, dirigida por Chuck Russell, en su momento lanzó a la fama la carrera de Cameron Diaz y solidificó el estatus de estrella de Jim Carrey.

Carrey interpreta a Stanley Ipkiss, un empleado de banca tímido que encuentra una antigua máscara vikinga. Al ponérsela, se transforma en un excéntrico y alocado superhéroe con poderes de dibujo animado.

Limpia

La octava posición es para el thriller de acción estadounidense Limpia, protagonizado por el ganador del Óscar Adrien Brody, quien, además, coescribió y compuso la música para esta producción dirigida por Paul Solet.

El personaje principal es un recolector de basura atormentado por un pasado violento. Cuando se convierte en el objetivo de un jefe criminal local, se ve forzado a abrazar nuevamente su antigua vida para proteger a una niña.

El corazón de mi niña

“Tras años en prisión por un crimen que no cometió, un padre inicia una cacería contra el sindicato que secuestró a su hija, decidido a desatar violencia y venganza”, es la sinopsis del filme surcoreano El corazón de mi niña.

Genie

Para cerrar el top de esta semana se encuentra la comedia navideña Genie, una versión moderna de la película británica de 1991 Bernard and the Genie.

La actriz Melissa McCarthy encarna a Flora, una genia que es liberada por Bernard, un hombre cuya vida familiar y laboral se ha desmoronado. Juntos deben usar la magia para ayudarlo a reconquistar a su familia antes de Navidad.