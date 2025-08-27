La producción alemana Caerás se coronó esta semana como la película más vista de Netflix en Venezuela. Le sigue de cerca el drama turco Un hombre abandonado y el filme La noche siempre llega, que aparece en el Top por segunda vez consecutiva.

Caerás

Caerás es un thriller psicológico alemán que sigue los pasos de una joven que desconfía del nuevo prometido de su hermana, pero sus sospechas se ven eclipsadas cuando se ve envuelta en una peligrosa red de secretos y deseos al conocer a un misterioso extraño.

Un hombre abandonado

Seguimos con Un hombre abandonado, drama turco que se centra en un hombre que regresa a casa tras cumplir una condena de prisión por un crimen que cometió su hermano. El filme explora la relación del personaje principal con su sobrina y los temas de perdón, resiliencia y sanación.

La noche siempre llega

El top 3 lo cierra La noche siempre llega, drama que cuenta la historia de una mujer que tiene una sola noche para reunir $25,000 y no perder su casa en Estados Unidos. La cinta está protagonizada por la actriz Vanessa Kirby y narra una desesperada travesía por las calles de Portland, donde deberá enfrentar peligros y desafíos para alcanzar su objetivo, en los que enfrenta un apego por su casa paterna, la difícil relación con su madre y un hermano con discapacidad.

Las guerreras k-pop

Las guerreras k-pop ya lleva 10 semanas seguidas en la lista de títulos más vistos. La animación está inspirada en la industria surcoreana del espectáculo, especialmente en la música y en las agrupaciones femeninas.

Este filme es la película animada más vista en la historia de Netflix, todo un fenómeno mundial desde que se estrenó el pasado 20 de junio.

Romance con estilo

El listado continúa con Romance con estilo, una comedia romántica que cuenta la historia de una talentosa diseñadora de moda que busca crear prendas para mujeres con tallas grandes. Durante su trabajo como costurera conoce a un magnate editorial, y juntos descubren que la verdadera influencia va más allá de la pasarela.

Luna de miel en familia

Luna de miel en familia es otra comedia que se mantiene en el listado. El filme narra las desventuras de dos padres solteros, interpretados por Adam Sandler y Drew Barrymore, que tras una desastrosa cita a ciegas terminan compartiendo una semana en un lujoso resort de safari en África. Es una película del año 2014 que sigue entre las más vistas en la N roja.

Mi año en Oxford

Ambientada en la renombrada Universidad de Oxford, Mi año en Oxford explora los conflictos sentimentales de una joven que viaja a Inglaterra para alcanzar sus metas personales. Sofía Carson interpreta a la heroína, cuyos planes se transforman al conocer a un catedrático, encarnado por Corey Mylchreest.

El cliente

El cliente es un thriller estrenado en 1994 que esta semana se ha vuelto un favorito en el catálogo de la “N Roja”. La película, dirigida por Joel Schumacher y con Susan Sarandon y Tommy Lee Jones en los roles estelares, sigue a un niño de 11 años que se ve envuelto en un peligroso caso que lo enfrenta a la mafia y al gobierno.

La luz del diablo

También entre las más vistas en el servicio de streaming se encuentra La luz del diablo, un escalofriante filme de terror. La trama presenta a una monja que se prepara para realizar exorcismos, pero durante su entrenamiento se encuentra con un demonio ligado a un evento traumático de su pasado.

Mi amigo Enzo

El listado se completa con Mi amigo Enzo, un drama que ha tocado el corazón de los suscriptores. La película es narrada por un perro Golden Retriever llamado Enzo, quien rememora las lecciones que aprendió de su dueño.