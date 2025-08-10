Sociedad de Anestesiología rechaza intento de asociar muerte de niños venezolanos en Chile con "predisposición genética"

La Sociedad Venezolana de Anestesiología se pronunció para exigir una investigación imparcial tras la muerte de 5 niños venezolanos en Chile, en especial después de que las autoridades de ese país hablaron de «predisposición genética», término que la organización consideró inapropiada.

«Desde nuestra Sociedad rechazamos de forma categórica cualquier vinculación entre la nacionalidad y una supuesta predisposición genética, sin evidencia científica clara y evidente que respalde esta afirmación», dijeron este sábado 9 de agosto en un comunicado que publicaron en su red social Instagram.

Piden no estigmatizar a venezolanos

Alertaron que hablar de esto sin sustento científico y asociar a un grupo migratorio o étnico «puede derivar en estigmatizaciones injustas y socialmente perjudiciales».

Insistieron en decir que es «inapropiado considerar que hay una predisposición genética en la población venezolana a estos cuadros clínicos sin haberse realizado investigaciones científicas rigurosas y condenamos cualquier rechazo a la población venezolana en otros países que pudiera conducir a la segregación de los servicios sanitarios por causa del gentilicio venezolano o tener ascendencia venezolana».

El comunicado lo hicieron tras conocerse los cinco casos de niños venezolanos en Chile y después de comunicados de algunas sociedades médicas en Latinoamérica en la que achacan ser venezolano a estos decesos, que ocurrieron tras intervenciones quirúrgicas bajo anestesia general.

Aseguraron que tras conocerse estos hechos se han puesto en contacto con las sociedades de anestesiología de la región, que se agrupan en la Confederación Latinoamericana de Sociedades de Anestesiología.

Esto fue lo que dijo la Sociedad de Anestesiología de Chile: