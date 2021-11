«En Zulia la gente tiene la sensación de que Manuel Rosales es como un presidente», opina la periodista Sheyla Urdaneta #CocuyoClaroyRaspao

Manuel Tomillo C. | @ManuelTomilloC

Zulia se convirtió el pasado 21 de noviembre, nuevamente, en un bastión de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro, luego de que Manuel Rosales fuera elegido gobernador de ese estado, el de mayor densidad de votantes en Venezuela.

¿Cómo Rosales logró volver al Palacio de los Cóndores luego de 9 años de hegemonía chavista en esta región? Qué factor hizo que la oposición conquistara la mayoría de votos allí? En el programa #CocuyoClaroyRaspao de este jueves 25 de noviembre la periodista zuliana Sheyla Urdaneta, del portal El Pitazo, analizó todo ello en su conversación con Luz Mely Reyes, directora de Efecto Cocuyo, y Xabier Coscojuela, director de Tal Cual.

Durante su análisis, la experimentada reportera asegura que el triunfo de Manuel Rosales pudo haber sido la suma de varios factores, entre ellos la mala gestión del mandatario saliente, Omar Prieto; así como el recuerdo de lo que significó la gestión del propio Rosales en su periodo de 200 a 2008 y el hastío de los zulianos por el chavismo en general.

«Aquí la gente tiene la sensación de que Manuel Rosales es como un presidente. Los zulianos en estos momentos se sienten felices y agradecidos, están mirando corto, solo su estado; no les importa si el otros estados hay gobernadores oficialistas aún», dijo.

Zulia tiene 2,6 millones de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. No hay otra región con tantos votantes en Venezuela. Le siguen en número de electores Miranda, con 2,2 millones; Carabobo, con 1,6 millones; y Lara, con 1,3 millones.

«Ahora están eufóricos (los zulianos) por el tema del triunfo, pero este estado tiene una cantidad de problemas que no se resolverán solo con el cambio de gobierno», agregó Urdaneta.

La periodista asegura también que la pérdida del estado por parte de los seguidores de Nicolás Maduro se debió no solo a la gestión de Prieto, sino también a que él en su campaña a la reelección utilizó los recursos públicos para hacerse propaganda en un estado con grandes carencias de servicios básicos.

«Hubo abuso en la campaña Omar Prieto. Usó la gasolina como chantaje; durante su programa de radio de hizo propaganda y no hablaba de los problemas de la región», señaló.

Describió también que lo que se espera de Rosales como gobernador está en alta expectativa, aún cuando él ha manifestado que no tiene inconvenientes en reunirse con el poder central, algo que no quiso hacer Juan Pablo Guanipa en 2017 cuando ganó y luego fue depuesto al no querer juramentarse frente a la Constituyente.

«Rosales en su primera rueda de prensa como gobernador electo se le preguntó si iba a gobernar con Guaidó o Maduro y él dijo: ‘Yo gobierno con el que le dé al Zulia’. Es un riesgo político para Manuel Rosales tener esas expectativas tan altas que tienen en el Zulia, dado el contexto«, recordó la periodista zuliana.

Urdaneta indicó también que los zulianos que votaron por Rosales se sienten agradecidos por su gobernador y ya. «Están mirando su estado, su entorno, queriendo que las cosas cambien de todo lo que se viene padeciendo en este estado», dijo.

Mostró también su sorpresa de cómo contrario a lo que se esperaba, el chavismo aceptó la vuelta al poder de Rosales. «La gente temía que ante una eventual de Omar Prieto saliera la gente violenta del oficialismo y hubiese ese tipo de enfrentamientos, pero no pasó».

Vea el programa aquí: