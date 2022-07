Vicepresidenta de Maduro pide rectificar a gobierno británico

La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez pidió al gobierno británico una rectificación, al pronunciarse sobre el fallo de un tribunal londinense que decidió reconocer a la junta directiva del opositor Juan Guaidó como la legítima para manejar el oro venezolano en el Banco de Inglaterra.

Este viernes 29 de julio, la jueza de la División Comercial del Tribunal Superior de Londres, Sara Cockerill, dijo que ese juzgado no tenía jurisdicción para reconocer las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.

Esto le permitiría al llamado gobierno interino de Guaidó administrar las 31 toneladas de oro venezolanas, valoradas en 2.000 millones de dólares, que se encuentran en el Banco de Inglaterra.

Rodríguez, en una breve alocución, pidió al gobierno británico a «rectificar, de no seguir con esta farsa de que Juan Guaidó es el presidente de un país, no lo es y no lo va a ser nunca, el pueblo venezolano lo sabe y él no goza de su afecto», afirmó.

Solidaridad de bancos centrales

Aseguró que autoridades de bancos centrales de países aliados a Maduro se comunicaron con el gobierno chavista para mostrarle su solidaridad tras la decisión en Londres.

«Bancos centrales de otros países se han comunicado con nosotros preocupados por las reservas que tienen en el Banco de Inglaterra, esta decisión deja mucho que decir de ellos».

El Banco Central de Venezuela, que designó Maduro, condenó la decisión y la calificó de «insólita». Además informó que tomarán las acciones legales correspondientes para defender el oro venezolano.