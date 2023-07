UE y Celac instan a garantizar elecciones justas en Venezuela

Manuel Tomillo C. | @ManuelTomilloC

Luego de la reunión que sostuvieron con representantes del Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, mandatarios de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) suscribieron una declaración conjunta, en la que instan a ambas partes a retomar el proceso de diálogo iniciado en 2022 y garantizar un proceso de elecciones libres.

En esta declaración se resalta el encuentro entre Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva, y Gerardo Blyde, vocero de la Plataforma Unitaria, con los mandatarios de Francia, Emmanuel Macron; de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva; de Colombia, Gustavo Petro; Argentina, Alberto Fernández; y el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell.

«Los presidentes argentino, brasileño y colombiano, junto con el Alto Representante, expresaron su solidaridad con los países que acogen a los ciudadanos venezolanos que han abandonado el país. Celebraron la firma en México de un acuerdo social entre venezolanos el 26 de noviembre de 2022 e hicieron un llamamiento en favor de su implementación efectiva lo antes posible, en beneficio del pueblo venezolano», agrega el escrito.

Los jefes de Estado y el Alto Representante alentaron al gobierno de Maduro y a la Plataforma Unitaria de oposición a retomar el diálogo y la negociación en el marco del proceso de México para acordar, entre otros puntos de la agenda, las condiciones de las próximas elecciones.

Hicieron un llamado a «una negociación política que conduzca a la organización de elecciones justas, transparentes e inclusivas para todos, permitiendo la participación de todos los que así lo deseen de acuerdo con la ley y los tratados internacionales vigentes, con acompañamiento internacional. Este proceso deberá ir acompañado de un levantamiento de sanciones de cualquier tipo, con miras a su levantamiento completo».

Los jefes de Estado y el alto representante coincidieron en que el relanzamiento de las relaciones entre la UE y la CELAC representa «una oportunidad para trabajar juntos en la resolución de la situación en Venezuela. Propusieron que los participantes de la reunión continúen dialogando en el marco de las iniciativas establecidas y que puedan hacer un nuevo balance en el Foro de París sobre la Paz del 11 de noviembre de 2023».

Nicaragua no suscribió la declaración final de la cumbre por discrepancias sobre la inclusión de un punto en la misma en la que los dos bloques expresan su «profunda preocupación» sobre «la guerra contra Ucrania».



Pese a esta nota disonante de la cumbre, «el relanzamiento de las relaciones entre la UE y la Celac representa una oportunidad para trabajar juntos en la resolución de la situación venezolana», destacaron, por su parte, en un comunicado conjunto los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; Colombia, Gustavo Petro; Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva; y Francia, Emmanuel Macron, y el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.



REUNIÓN MULTILATERAL

Los cinco se reunieron este lunes al margen de la cumbre UE-Celac con la vicepresidenta del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, y con el jefe negociador de la Plataforma Unitaria de la oposición venezolana, Gerardo Blyde.



En opinión de Borrell, la reunión «fue una buena iniciativa» y «un intento de aproximar posiciones entre Gobierno y oposición para ver de qué manera se podrían hacer unas elecciones presidenciales que fueran inclusivas, democráticas, aceptables para la comunidad internacional y para los venezolanos».



El político español indicó que «Venezuela no puede dejar pasar la oportunidad de hacer esas elecciones».



Por su parte, Petro volvió a ofrecer Colombia para una nueva reunión -aún sin fecha- entre el Gobierno venezolano y la oposición.



Colombia ya fue sede de la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela, el 25 de abril en Bogotá, en la cual no participaron ni el Gobierno venezolano ni la oposición.



Las dos partes se encontraron formalmente por última vez en noviembre pasado en México, en el proceso de negociación que se encuentra aún encallado y que la comunidad internacional trata de desbloquear antes de las elecciones presidenciales de 2024, cuyas primarias serán en octubre próximo.



Tras el encuentro del lunes en Bruselas, los cuatro jefes de Estado y Borrell propusieron al Gobierno y a la oposición de Venezuela proseguir el diálogo y poder hacer balance de nuevo en el Foro de Paz de París el próximo 11 de noviembre, justo un año después del encuentro propiciado por el presidente francés con el mismo formato y en el mismo sitio.



Los jefes de Estado y Borrell hicieron un llamamiento a favor de negociaciones políticas que conduzcan a la organización de elecciones justas, transparentes e inclusivas para todos, y que permitan la participación de todos aquellos que lo deseen de conformidad con la ley y los tratados internacionales vigentes, con apoyo internacional.



Este proceso, añadieron, debe ir acompañado de «un levantamiento de las sanciones de todo tipo, con vistas a su completa abolición».



Macron dijo hoy que la reunión entre el Gobierno y la oposición de Venezuela para intentar buscar soluciones ha sido uno de los puntos importantes de la agenda de la cumbre UE-Celac.



Fue, señaló, «una reunión bastante larga» en la que se abordaron las «próximas etapas de la negociación política con vistas a la preparación de elecciones en 2024 y también un proceso que acompañe esa negociación, de levantamiento de sanciones».



«Pero sobre todo lo que llamamos la reafirmación de lo que se llama ‘el proceso de México’: condiciones políticas y al mismo tiempo económicas y sociales que deben acompañar ese movimiento. En los próximos meses mantendremos encuentros sobre ese tema», dijo.



Asimismo, en su declaración conjunta, los presidentes de Argentina, Brasil y Colombia y el alto representante expresaron su solidaridad con los países de acogida de los nacionales venezolanos que han abandonado el país.



En este sentido, Fernández apuntó que el rol de la comunidad internacional debe consistir en promover y apoyar la reanudación del diálogo entre oposición y Gobierno, y afirmó que no existe «otra vía que permita resolver la profunda crisis que ha llevado a millones de venezolanos a abandonar su país».