El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció declaraciones este 16 de diciembre sobre su reciente encuentro con el presidente de Guyana, Irfaan Alí, en San Vicente y Las Granadinas. Indicó que el referéndum tuvo un impacto importante para que se organizara la reunión y que se fijaran términos de paz.

Este sábado, en la reunión con el alto mando militar del país, aseguró que se trató de un debate “justo y necesario” y que los venezolanos que votaron en la consulta fijaron los “términos del futuro” de la Guyana Esequiba.

Añadió que el 14 de diciembre fue ” un día de triunfo de la verdad de Venezuela ante América Latina y El Caribe”. Explicó también que el asunto del territorio Esequibo se va a tratar en el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y del Caricom. Pidió además que ningún actor externo se involucre en el tema.

“Fuimos con la verdad de Venezuela, con el poder y mandato que ustedes me dieron y triunfó la diplomacia de paz, todo en el marco del respeto”, dijo Maduro.

Acuerdo en San Vicente y Las Granadinas

Maduro reiteró que la declaración conjunta del acuerdo de Argyle por el diálogo y la paz entre Guyana y Venezuela fue uno de los logros de la reunión con su homólogo guyanés.

No obstante, no reveló detalles de lo conversado. A la fecha se conoce que ambos gobiernos acordaron que no se amenazaran ni utilizarán la fuerza mutua en ningún caso para resolver las diferencias que se generen por el conflicto sobre el territorio Esequibo.

Así mismo, acordaron que cualquier controversia entre los dos Estados se resolverá de conformidad con el derecho internacional, incluido el Acuerdo de Ginebra de 17 de febrero de 1966.

Finalmente, Maduro indicó que el encuentro con el presidente Alí representó un avance en uno de los cinco consensos propuestos para el siglo XXI, entre los que se encuentran la recuperación económica de Venezuela y “recuperación de bienestar social”, dos de las principales razones por las que miles de venezolanos han protestado este 2023 y rechazado las políticas de su gobierno.

