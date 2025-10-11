Durante su intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el embajador de Nicolás Maduro, Samuel Moncada, denunció la campaña de desinformación y agresión sistemática del Gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, alertando que el creciente despliegue militar en el Caribe constituye «una amenaza directa a la paz, la soberanía venezolana y la estabilidad de América Latina».

Moncada detalló que esta escalada militar incluye la movilización ofensiva de más de 10.000 efectivos, aviones de combate, destructores misilísticos, cruceros lanzamisiles, tropas de asalto, activos de misiones especiales y submarinos nucleares.

Advirtió que las acciones y la «retórica belicista de EE. UU.» sugieren la inminencia de un ataque armado contra Venezuela.

Moncada instó al Consejo de Seguridad a tomar medidas para prevenir una escalada y evitar un «crimen internacional».

Criticó la narrativa estadounidense como infundada, destacando que desde enero de 2025, la administración de Donald Trump ha intentado justificar sus acciones al acusar a los venezolanos de una supuesta invasión a EE. UU., «criminalizando a toda la población venezolana por su nacionalidad».

Moncada subrayó que esta operación de desinformación considera a los venezolanos, tanto dentro como fuera de EE. UU., como una amenaza y enemigos extranjeros.

Además, recordó que EE. UU. declaró recientemente estar en un conflicto armado no internacional, lo que incrementa el riesgo de una intervención directa contra Venezuela.