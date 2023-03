Pérez Vivas solicita la renuncia de Maduro por casos de corrupción en Pdvsa

El precandidato presidencial de la oposición César Pérez Vivas, del movimiento Concertación Ciudadana, solicitó este miércoles la renuncia de Nicolás Maduro y la instalación inmediata de un gobierno de emergencia nacional, tras lo que denominó «la explosión de una bomba de corrupción”, en relación a las últimas tramas que se han hecho públicas.

«Desde Concertación Ciudadana solicitamos a Nicolás Maduro que renuncie a su cargo de presidente, no está en condiciones morales, ni políticas de resolver la grave situación que está planteada en el país. Nicolás Maduro es responsable político de toda esta catástrofe humanitaria que vive la nación», refirió el dirigente político.

Pérez Vivas recordó que cuando fungió como diputado de la Asamblea Nacional en 2002 solicitó investigar los primeros hechos de corrupción en la estatal petrolera, Pdvsa, y que Maduro y Tarek William Saab -entonces también parlamentarios- se negaron a ello.

El exgobernador tachirense asegura que el país se enfrenta a una sistematización de desfalcos a los bienes nacionales.

“Estamos frente a un robo continuado ejecutado a lo largo de 23 años que ya sobrepasa a los 500 mil millones de dólares”, dijo.



Al ahondar en su solicitud de instalación de un Gobierno de Emergencia Nacional, el exgobernador de Táchira explicó que debe designarse a un vicepresidente, ajeno al actual gobierno, que pueda “poner orden en el robo, sistematizar las cuentas públicas y proceder de inmediato a atender la emergencia humanitaria”.



Consideró que no es necesario frenar la preparación para las elecciones presidenciales, ante ese escenario que propone, pues el gobierno de emergencia estaría al mando durante los meses que se realicen los comicios y se dé paso al nuevo presidente electo.



Destacó que con los $500 mil millones robados hasta el momento, se pudo haber optimizado el sector salud y los salarios de cada sector en el país. “Atender la emergencia de los salarios, poner orden en el país y atender la emergencia, sobre todo de los salarios y de los hospitales que tiene el país. Esos $3 mil millones que le están imputando a esta nueva estafa de PDVSA, y que según otra fuente está por encima de los 21 mil millones de dólares, podrían servir perfectamente para ponerle un salario de 400 dólares a todos los educadores venezolanos, podría permitir recuperar la pensión de los jubilados si todo ese dinero se recupera”, enfatizó.



Finalmente, Perez Vivas responsabilizó a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, por permitir que la trama de corrupción creciera sin control, dentro del sistema público nacional. “El señor Jorge Rodríguez, es también parte de ese esquema porque él como presidente de la Asamblea Nacional, no ha interpelado a ningún ministro; él como presidente de la Asamblea nacional, no ha hecho ninguna investigación, y ellos son los encubridores de este sistema que ha destruido económicamente a Venezuela”.



Antes de finalizar una rueda de prensa con medios nacionales y prensa internacional, el abanderado presidencial dejó claro que, una vez que llegue a Miraflores, promoverá la construcción de una cárcel destinada a castigar severamente a quienes hayan robado el erario público. Dijo que para ello se asesoría con los constructores de los centros penitenciarios inaugurados por Nayib Bukele en El Salvador.

Con información de nota de prensa