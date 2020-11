El exilio venezolano es quien debe apoyar a los que están en el país y no al revés

En su primera rueda de prensa ante los medios después de pasar seis años detenido, el dirigente político Leopoldo López encabezó su discurso emulando una frase del expresidente venezolano Rómulo Betancourt en la que dijo basará su agenda política contra el gobierno de Nicolás Maduro en el exilio: “We will come back (Nosotros volveremos)”.

Sin tener claro en panorama y el movimiento de la agenda del fundador de Voluntad Popular en el exterior, el historiador Pedro Benítez aseguró que si la oposición venezolano pretende enfocar sus fuerzas en el extranjero para conseguir un cambio político “podría ser un error”.

“Plantear que la solución iba a venir de afuera, puede generar una desmovilización en la sociedad venezolana. Los procesos de cambio político ocurren dentro del país y los venezolanos que están en el exilio deben apoyar y seguir las directrices de los que están adentro, no al revés”, dijo el también analista político una entrevista con la directora general de Efecto Cocuyo, Luz Mely Reyes, para el programa #ConLaLuz.

Benítez, quien fue coordinador de políticas públicas de la extinta Mesa de la Unidad Democrática (MUD), destacó que los líderes políticos deben cambiar el discurso para evitar caer en las expectativas.

“El campo democrático ha sido traicionero con las expectativas. Cuando las cosas que proponen para lograr las transiciones políticas no se cumplen, la gente se frustra. Con eso llega la rabia y es cuando se empiezan a buscar culpables, que salen de la misma oposición”, agregó.

El historiador destacó que el lenguaje político contra Nicolás Maduro debe estar encarrilado a los hechos y no en hablar de las alianzas: “Mi lenguaje tiene que ser con lo que dijo en el Consejo de Derechos Humanos o las protestas de los maestros. Esa es la ruta que se debe de seguir”.

Sin preferencia en EEUU

Al ser cuestionado sobre la influencia política que tenga en el ganador de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Pedro Benítez aseguró que el futuro de los venezolanos “no debe estar aferrado a esa decisión”.

“La política venezolana no debe estar condicionada a lo que pase en otros países, como sucede en Cuba y Corea del Norte. No es que la comunidad internacional no sea importante, pero los esfuerzos se tienen que centrar dentro del país”, destacó el historiador.

En una entrevista con la cadena CNN en español, Leopoldo López aseguró que es responsabilidad de los venezolanos presionar a que el tema venezolano este en la agenda de la administración de Estados Unidos, “sea quien sea” el gobernante.

Benítez que el factor social es clave para promover una transición en el país, ya que el gobierno de Nicolás Maduro no cuenta con ese apoyo: “Lo único que tiene este gobierno es la represión policial y el apoyo del alto mando militar”.