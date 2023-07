PCV denuncia actuación continúa “de un grupo de mercenarios dirigidos por la cúpula del Psuv y Nicolás Maduro”

La dirección nacional del Partido Comunista de Venezuela (PCV) en voz de su secretario general, Óscar Figuera, respondió a los recientes ataques que ha recibido la organización política. En un pronunciamiento que fue publicado a través de redes sociales, el PCV aseguró que solicitar la intervención del partido al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es una “maniobra antidemocrática”.

Óscar Figuera resaltó que Nicolás Maduro está detrás de las recientes persecuciones que vive el partido y que hay una actuación continúa para intentar inhabilitar políticamente al PCV. “Hoy este grupo mercenario acudió al TSJ a solicitar la intervención del PCV. A solicitar al TSJ que nombre una junta ad hoc que continúe reproduciendo con el PCV lo que el TSJ ha hecho con otros partidos”, afirmó Figuera.

El PCV alerta sobre un falso positivo

Óscar Figuera afirmó que las personas que acudieron al TSJ este lunes 10 julio para solicitar la intervención del partido no son militantes del PCV y que, incluso, algunos son parte del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). “Le reiteramos al Tribunal Supremo de Justicia que este es un grupo de mercenarios, que no militan en el PCV. Por tanto no tienen ninguna cualidad jurídica para interponer acciones legales ante el TSJ en nombre del partido o de militantes del Partido Comunista de Venezuela”, explicó Figuera.

La dirección nacional del PCV afirmó que el partido se mantendrá en su postura consecuente de confrontar al imperialismo. También dijo que enfrentarán “la política neoliberal de la cúpula del gobierno”. Figuera expresó que el partido se mantendrá en la exigencia de un salario digno y que el partido cumplirá con la razón de su existencia: “derrocar el régimen capitalista de explotación y avanzar con la clase trabajadora y el pueblo venezolano en la construcción de la nueva sociedad”.

El secretario general de la tolda también dijo que el partido se mantiene alerta para enfrentarse a los ataques. “Pueden tener la seguridad que no saldrán ilesos de este paso que han dado contra una fuerza histórica y revolucionaria”, afirmó Figuera, quien agregó que estos son “unos individuos que la historia arrojará al basurero”.