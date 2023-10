Paulina Gamus, veterana mujer de la política venezolana, exsenadora y férrea exdirectiva de Acción Democrática, es de la opinión que todas las tramas que en las últimas semanas se han orquestado en torno a la elección primaria de la oposición no son más que estratagemas para sacar a la candidata María Corina Machado del camino, algo que a su juicio sería un grave error para la democracia.

Entrevistada por Luz Mely Reyes en el espacio #ConLaLuz, la abogada de 86 años de edad opina que todos los esfuerzos de la oposición deben centrarse ahora en no aceptar el cambio de fecha a la primaria propuesto por el Consejo Nacional Electoral y apoyar de manera unitaria a Machado.

“Lo que le sugiero a los demás candidatos a las primarias que no tienen chance, que no van a ganar, es que no le sigan el juego al Gobierno, que quiere sacar del juego a María Corina”, dijo en la conversación.

Gamus asegura que comparte la visión que tiene la líder de Vente Venezuela, de no ceder espacios y llegar “hasta el final”, aun cuando existe la traba de la inhabilitación política impuesta por el gobierno chavista.

“Yo conversé con María Corina y la pregunta que surgió es qué hará si es inhabilitada. La respuesta fue dar el primer paso (las elecciones primarias) y luego se verá el segundo paso (las presidenciales)”, dijo.

La exparlamentaria indicó que ese apoyo a Machado significaría alcanzar el objetivo de la oposición, varias veces frustrado, que es lograr un cambio en el Estado.

“Yo les pregunto: ¿Quieren salir de Maduro? ¿Quieren salir del chavismo? Que se acabe la persecución y la misera; no sigan saboteando a María Corina y únanse a la persona que tiene la mayor posibilidad de convocar el voto popular para lograr la salida del régimen”, dijo.

Enfatizó que la Plataforma Unitaria y la Comisión de Primaria debe mantener la posición de seguir lo ya acordado y no hacerle el juego al CNE.

“El cambio de fecha de por sí es una maniobra; si la oposición cae en eso, tendrá que ver qué es lo segundo que le pedirán. La oposición no debe hacerle la cama al Gobierno”, zanjó.

Sobre si habrá un cambio en la política del país, apuntó que “tal vez” si pueda vislumbrarse otro destino.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...