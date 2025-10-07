El país debe conocer alcance e implicaciones del decreto de conmoción exterior, pide el PCV 

El Partido Comunista de Venezuela (PCV) insta al Ejecutivo a publicar el decreto de conmoción exterior, cuya firma fue anunciada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, hace una semana, sin que hasta ahora haya trascendido mayor información.

“No se ha informado al país ni su alcance ni sus implicaciones reales (…) El gobierno esta utilizando esta figura para consolidar un clima de mayor represión e intimidación, violando los derechos constitucionales del pueblo”, advirtió el dirigente del PCV, Pedro Eusse en la rueda de prensa semanal de la tolda del gallo rojo.

Tras las declaraciones que dio la vicepresidenta ante el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela el 29 de septiembre, en las que condiciono la activación del decreto a la concreción de una agresión extranjera (de Estados Unidos) el líder chavista Nicolás Maduro anuncio que el contenido seria sometido a consulta nacional, de lo que tampoco se conocen mayores detalles.

Posteriormente, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, dijo en la sesion ordinaria del 30 de septiembre que el decreto estaba “casi listo” y que tambien serviria para “castigar” a quienes promuevan una invasión extranjera.

Eusse señaló que si bien la tolda del gallo rojo esta en contra de una agresión militar de Estados Unidos en territorio venezolano y del despliegue en el Caribe que ha violado el derecho internacional, también rechaza que la administración de Maduro use la coyuntura para profundizar la represión interna y la crisis social.

En este sentido, Eusse recalcó que las detenciones ilegales contra dirigentes sindicales, sociales y políticos continuan.

Debe ser publicado en Gaceta

Abogados constitucionalistas como Juan Carlos Apitz han señalado que si fue firmado, el decreto de conmoción exterior, establecido en el artículo 338 de la Carta Magna debe ser publicado en Gaceta Oficial y ser sometido validado por la AN y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El articulo 337 de la Carta Magna establece que los limites de los estados de excepción es que no pueden restringir el derecho a la vida y mantener la prohibición de incomunicación y tortura, así como el respeto a derechos humanos intangibles.

Delcy Rodríguez precisó, que como “jefe de Estado” y según el decreto, Maduro tendrá facultades especiales para movilizar a la Fuerza Armada Nacional (Fanb) en todo el territorio nacional, para tomar militarmente la infraestructura de los servicios públicos para garantizar su funcionamiento, de la industria petrolera, industrias básicas, activar planes de seguridad ciudadana, la Milicia en el sistema integrado de defensa de la nación, cierre de fronteras terrestres, marítimas y aéreas en resguardo de la integridad territorial y de la población.