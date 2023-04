Oposición en AN de 2015 exhibe diferencias con tema de sanciones internacionales

La oposición representada en la Asamblea Nacional (AN) de 2015 evidenció diferencias con relación al tema de la sanciones internacionales que pesan sobre el gobierno de Nicolás Maduro por parte de países como Estados Unidos, por supuestos hechos de corrupción y violaciones de derechos humanos.

La mecha fue encendida por el representante del Parlamento de 2015, cuya extensión fue declarada en diciembre tras la eliminación del gobierno interino, ante el gobierno de Joe Biden, Fernando Blasi. De acuerdo con la agencia AP, Blasi expresó su posición a favor del relajamiento de las medidas restrictivas., dado su «fracaso» para desplazar a Maduro del poder en Venezuela.

« Terminaremos como Cuba »

«Si seguimos por este camino, Venezuela está destinada a ser otra Cuba (…) Tenemos que empezar ahora con un plan coherente en el que demos algo y el gobierno reciproque… para tratar de generar el mejor escenario posible para 2024», sostuvo Blasi, según reseña de AP.

Blasi expresó su preocupación porque las negociaciones de México están estancadas y se supone que servirían para que el gobierno y oposición acordaran garantías democráticas para las elecciones presidenciales de 2024, tales como levantar las inhabilitaciones políticas a cambio del alivio de algunas sanciones. Como las conversaciones no avanzan, aunque se estarían dando contactos informales entre ambos bandos en Caracas, el alivio de sanciones tampoco o lo hace muy lento, a juicio de Blasi.

El opositor, miembro de Un Nuevo Tiempo (UNT) que sustituyó a Carlos Vecchio de Voluntad Popular (VP) dijo a AP que cualquier levantamiento parcial de las sanciones «brindaría un alivio muy necesario a los venezolanos regulares golpeados por la alta inflación y la escasez».

Su posición es cónsona con lo expresado en varias oportunidades por el líder de UNT, Manuel Rosales, quien también ha solicitado que se levanten las sanciones por considerar que perjudican al pueblo venezolano y no al gobierno de Maduro.

Dinorah Figuera se deslinda

Tras conocerse las declaraciones de Blasi, la presidenta de la AN de 2015, Dinorah Figuera de Primero Justicia aclaró que dicha posición es personal y no del Parlamento con mayoría opositora en pleno.

«Las declaraciones dadas por el Fernando Blasi representante de la AN en USA en relación a aliviar las sanciones son de opinión personal no oficial (…) En la AN estamos haciendo todos los esfuerzos de llegar a consensos aún con diferencias en los temas que buscan siempre favorecer al pueblo venezolano y en eso estamos comprometidos», aseguró Figuera en su cuenta de Twitter la noche de este 3 de abril.

Pero Figuera no fue la única en manifestarse, también fijó postura el dirigente de VP, Freddy Guevara

«Como presidente de la Comisión de exteriores de la AN, quiero dejar absolutamente claro que esa no es la posición de la AN. Estamos trabajando una posición oficial y lo más unitaria posible al respecto», advirtió.

Encuentro Ciudadano rechaza

El partido Encuentro Ciudadano, a través de su fracción parlamentaria también sostuvo que un alivio de sanciones solo beneficiará al poder en Miraflores.

«Tony Geara, diputado a la Asamblea Nacional (2015), aseguró que desde la fracción de Encuentro Ciudadano no están dispuestos a darle rienda suelta al régimen de Maduro que no muestra voluntad de cambio, en respuesta al pedido de Fernando Blasi, representante del ente Legislativo ante el gobierno de EEUU, de relajar sanciones a Maduro», expresó la tolda encabezada por Delsa Solórzano en nota de prensa.

Geara enfatizó que Maduro no está dando ninguna señal de avanzar en garantías democráticas como salida a la crisis venezolana. Altos voceros del chavismo como el presidente de la AN de 2020, Jorge Rodríguez y el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, así como el mismo Maduro han condicionado la realización de elecciones libres al levantamiento de las medidas sancionatorias también impuestas por gobiernos como el de Canadá y de países de la Unión Europea.

«La crisis humanitaria en Venezuela comenzó con la corrupción de Pdvsa y el caso Pudreval (Pdval), además las sanciones son personales y no contra el país», recalcó Geara.