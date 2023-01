Nicmer Evans desiste de competir en primaria presidencial ante señalamientos entre opositores

El presidente del Movimiento Democracia e Inclusión (MDI), Nicmer Evans, anunció su decisión de retirarse del proceso de primaria presidencial ante el cruce de señalamientos protagonizados por dirigentes de partidos que integran la Plataforma Unitaria Democrática.

“Por razones éticas, dado que quienes organizan la primaria han confesado ser unos corruptos, mi nombre no seguirá postulado para la primaria opositora”, sentenció el politólogo en rueda de prensa, este 17 de enero.

Evans fue uno de los primeros dirigentes políticos independientes en expresar públicamente su intención de competir por la candidatura presidencial unitaria de la oposición en la contienda interna prevista para este 2023. Ahora también es el primero en abandonar el camino de la primaria.

Se refirió a las acusaciones de corrupción durante la gestión del extinto gobierno interino presidido por Juan Guaidó, ventiladas entre partidos políticos como Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP) a raíz de la eliminación de la presidencia encargada.

No hay condiciones electorales

El ex aliado del chavismo ha dicho que todo el G4 (Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, además de PJ y VP) tiene responsabilidad en los hechos que involucran manejo de activos en el exterior y de ayuda humanitaria y deben rendirle cuentas al país.

Advirtió que tal comportamiento es enemigo de la unidad que requiere la oposición para derrotar al chavismo en las próximas elecciones presidenciales.

Recalcó que no permitirá que su nombre se utilice para convalidar y “lavarle la cara” a un “grupo de corruptos” integrados por “blancos, azules, amarillos, rojos y naranjas”.

“Hoy no hay condiciones electorales ni siquiera para las primarias presidenciales, en este sentido, desde el MDI llamamos a la activación real de la sociedad civil para que sea la que encabece este proceso electoral y no los partidos políticos, mientras esto no suceda, Nicmer Evans no participará en la primaria presidencial organizada por la Plataforma Unitaria”, agregó.

Pese a que la Comisión Nacional de la Primaria está integrada por miembros de la sociedad civil, entre ellos académicos, Evans ha expresado sus reservas por cuanto fueron designados por la Plataforma Unitaria que dirige el ya extinto G4 junto a seis organizaciones minoritarias.

No declina a favor de nadie

El politólogo también aclaró que no se retira de la contienda para luego apoyar otra candidatura. Reiteró que debe conformarse una “coalición ética” en el seno de la oposición para recuperar la confianza ciudadana.

“Estamos retirándonos éticamente de la práctica de una primaria que consideramos viciada de raíz para poder avanzar en construir una alternativa política, ética y moral que definitivamente no se puede construir con quienes están embadurnados con el mismo estiércol del gobierno”, fustigó.

El incumplimiento de los objetivos de cambio político más el mal manejo de activos y recursos en el exterior, estuvieron entre los argumentos de AD,PJ y UNT para eliminar al gobierno interino, algo rechazado por VP.

“Hubo personas que se dedicaron a sabotear al gobierno interino como Julio Borges quien mantuvo una nómina grande de personas, fue el funcionario que manejó más recursos por parte del gobierno interino y saboteaba la estabilidad del presidente Guaidó. Hablaba con países, cancilleres y parlamentos menospreciando la figura que él mismo estaba representando”, declaró recientemente el líder de VP, Leopoldo López.