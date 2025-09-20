Con 25 tanquetas y cientos de motorizados efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana realizó este sábado una caravana por distintas vías de Caracas para llegar a las comunidades donde los militares enseñarán sobre «manejo de armas», como anunció el jueves el mandatario Nicolás Maduro.



Este plan de adiestramiento forma parte de una eventual defensa frente a Estados Unidos, país que mantiene un despliegue naval en el mar Caribe y que Miraflores considera una «amenaza».

Alrededor de 25 tanquetas salieron desde Fuerte Tiuna, principal complejo militar de Venezuela, y junto a cientos de motorizados recorrieron varios kilómetros de dos autopistas de Caracas, para llegar finalmente a la zona de El Valle, en el suroeste de la capital.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, calificó la jornada, desde una plaza en El Valle, como un «hito» en la «revolución militar» del país e indicó que desplegaron en los «5.336 circuitos comunales» del país para fortalecer las «unidades comunales de milicias».

De acuerdo con VTV, los militares venezolanos desplegaron en distintas comunidades de los estados Miranda, Barinas, Apure, Bolívar, Zulia, Mérida, Táchira, Trujillo, así como Nueva Esparta.

Cabello llama a todos los venezolanos a adiestrarse

Este mismo sábado, pero desde Petare, el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, invitó a todos los venezolanos del «color político que sea» a sumarse a las jornadas de adiestramiento en defensa de Estados Unidos.

«Que se sumen todos los venezolanos del color político que sea, lo más importante aquí es que amen y estén dispuestos a defender la patria», dijo Cabello, vestido de militar, en declaraciones transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión, desde la entrada de la barriada Petare, en Caracas.

Así mismo, el número dos del chvismo mostró un folleto llamado ‘Método táctico revolucionario’ en el que se explica «cómo se usa el arma» y cómo se preparan los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para responder al «enemigo».

