Maduro dice que sanciones económicas «son un crimen contra el pueblo ruso»

El mandatario Nicolás Maduro denunció que las sanciones económicas y financieras contra Rusia, por su invasión a Ucrania, son «un crimen contra el pueblo ruso«.

Durante la transmisión de su jornada de «miércoles productivo», el gobernante cuestionó las medidas que han tomado Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Reino Unido y Japón contra el gobierno de Vladimir Putin.

«Es un crimen lo que están haciendo contra el pueblo ruso. Es una guerra económica, lo sacaron del sistema SWIFT, le cerraron el espacio aéreo, les cerraron todos los vínculos comerciales, les cerraron y le prohibieron el uso del dólar. Es una locura lo que están haciendo con Rusia”, afirmó en una transmisión del canal del Estado, Venezolana de Televisión.

Maduro no se refirió a la invasión rusa a Ucrania ni al número de fallecidos civiles que deja el conflicto en una semana. Según el Servicio de Emergencia de Ucrania, más de 2.000 personas de ese país han muerto por los bombardeos y ataques rusos desde el pasado 24 de febrero.

«Rusia es un país poderoso, es una de las grandes potencias del siglo XXI. Nosotros sabemos que una de las formas de guerra del imperio norteamericano es la guerra económica», sostuvo Maduro, quien da su apoyo a Putin dentro del conflicto.

Entre las sanciones a Rusia está la prohibición del uso del espacio aéreo de la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos, la salida de bancos de ese país del sistema interbancario internacional SWIFT, pero también la suspensión de competiciones deportivas como el Mundial de Fútbol de Catar 2022, las ligas europeas y participaciones olímpicas.

Manifestó que Venezuela no depende del sistema SWIFT: Nosotros no dependemos del sistema SWIFT, gracias a Dios y a la virgen, en Venezuela no hay sistema SWIFT. Pasará el tiempo y el sistema SWIFT será un sistema caduco; al pasar de esta década el mundo se liberará del sistema SWIFT», recalcó.

Aseguró que la UE quería «cercar militarmente» a Rusia y desde Ucrania se «dijo que iban a adquirir armas nucleares», con lo que justificó la invasión.

«Noté en el presidente Putin serenidad, sabiduría, entereza moral», explicó sobre la conversación que este martes sostuvo con el gobernante ruso. Agregó que las mismas sanciones contra Rusia se «las aplicaron a Venezuela en 2018 y 2019. Esas guerras económicas se tienen que acabar. Esas amenazas se tienen que acabar y las guerras mediáticas también», insistió.

Persecución contra Rusia, denuncia

Sostuvo que «persiguen a los rusos en el mundo» y se refirió a un director ruso a quien supuestamente despidieron de una orquestas sinfónica en Europa. Aseguró que al dueño ruso de Chelsea F.C, del fútbol inglés, lo «están persiguiendo para que venda el equipo».

También defendió a los empresarios rusos y los calificativos de «oligarcas» que le dicen desde EEUU y Europa. «Ahora Biden es antioligárquico y antiimperialista para que ustedes vean la campaña mediática», sostuvo.

Criticó el tratamiento que le da la prensa española a la invasión rusa, a la que acusó de estar «plegada» a los intereses de Estados Unidos. «Fueron provocando y arrinconando a Rusia… Estados Unidos y la OTAN son responsables de este conflicto».

«Repudiamos las sanciones y la campaña contra Rusia y defendemos la libertad económica del pueblo ruso», insistió.

También, como antes hizo su ministro de Comunicación e Información Freddy Ñáñez, repudió el bloqueo contra el bloqueo en Europa y EEUU de los canales rusos Sputnik y Rusia Today. Esto a pesar de los bloqueos y la censura que organismos públicos del gobierno, que dirige Maduro, mantienen contra medios digitales independientes en Venezuela.

«Son todos responsables de lo que suceda en el mundo… si se rompe el sistema que ha tenido el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Ellos creen que ha llegado el momento de reventar el sistema de Naciones Unidas y de ponerlo a los intereses de Estados Unidos y Europa», agregó.

Citar a empresas de delivery

En otro tema, Maduro ordenó a su vicepresidente del Área Económica, Tareck El Aissami, y al ministro de Trabajo, José Ramón Rivero, investigar la denuncia sobre la falta de protección social para quienes son repartidores o trabajadores delivery en el país.

Les dio un plazo de 24 horas para que indagaran sobre la denuncia de la viceministra Jessica Bello y plantear correctivos.

«Si eso fuese así (la falta de protección social para repartidores) hay que citar a empresas de reparto nacionales e internacionales para obligarlas a hacer cumplir la ley del Trabajo y la Constitución», dijo.