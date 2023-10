Maduro no gana en Catia ni haciendo trampa, dice Andrés Caleca

El candidato independiente Andrés Caleca inauguró dos casas de Caleca, una en Guarenas y otra en Catia, siguiendo el ejemplo del estado Aragua, desde donde se promoverá la participación electoral.

Las casas de Caleca van a ser para la promoción de su candidatura, para la formación de los testigos y para alentar la participación de los venezolanos en la primaria y en la elección de 2024, afirmó Caleca al inaugurar las casas que llevan su nombre en Guarenas, estado Miranda y en Catia, Caracas.

“Les voy a decir una cosa, Maduro no gana en Catia ni haciendo trampa. Extraordinario el recorrido de hoy por Pérez Bonalde: entusiasmo, receptividad y molestia: el voto castigo los va a barrer. Hacia una Gran Coalición Nacional para el Cambio”, aseguró después de recorrer parte de Catia, e inaugurar una casa con Caleca en ese sector de la capital.

Las primeras casas de Caleca fueron inauguradas en el estado Aragua, iniciativa que se ha venido extendiendo por otros estados del país, y que sirve también para reactivar la militancia política de los ciudadanos y para demostrar que en cualquier estrato social la gente está dispuesta a participar para salir de Maduro e iniciar la reconstrucción de Venezuela, afirmó Caleca.

Casas de Caleca seguirán tras primarias

Añadió que la actividad en estas casas no termina el 22 de octubre, independientemente de cuál sea el resultado; es decir, si gana o no las elecciones en las que se definirá el candidato presidencial de la plataforma unitaria para 2024.

La primaria fue el método que escogió un sector de la oposición para que la gente decidiera quién es el candidato presidencial, precisó Caleca.

“Pero si no se puede llevar a cabo, porque el gobierno lo impide, se buscará otro método, porque el objetivo no es la primaria per se, el objetivo es derrotar a Maduro”, reiteró el abanderado del MPV.

El proceso lo lleva adelante la Comisión Nacional de Primarias, que el pasado 5 de junio solicitó el apoyo técnico al Consejo Nacional Electoral, pero después de la renuncia de los anteriores rectores ese mismo mes, decidió hacer el proceso “autogestionado”.

Los nuevos rectores del Poder Electoral ofrecieron darle el apoyo, pero bajo unas condiciones en la que establecen un nuevo cronograma y fecha para la consulta interna opositora, a lo que la comisión respondió con un no.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...